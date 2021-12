RECENZE: Za humny je norský drak se školním youtuberem a uprchlicí

Nepřímou podobnost pak lze objevit i v dobrácké výtvarné podobě dračího mláděte, která připomene hrdinu pamětnické domácí pohádky Za humny je drak. S ohledem na dětské publikum totiž vzbuzuje více příchylnosti než strachu.

A co se týče motivu, kdy se školáci s policejním komandem za zády snaží vrátit svého chráněnce do jeho bezpečného domova, jako by se na plátně odehrávala variace na E.T. – Mimozemšťana, pouze s nižším evropským rozpočtem a s menší dávkou vtipu.

Současně však Dračí princezna reprezentuje trendy, které současnou skandinávskou kinematografii často předurčují k trofejím z dětských filmových festivalů. Prvek fantasy totiž zasazuje do moderní reality včetně výchovných vzkazů, zakomponovaných do hlavních dětských postav.

Tak třeba chlapec toužící po obdivu a uznání svých spolužáků tráví nekonečné hodiny u počítače, kde vymýšlí vlastní pořad, než díky prožitému dobrodružství pochopí, že skutečné přátelství se neměří počtem lajků pod jeho příspěvkem.

Dívka zastupuje neméně aktuální uprchlické téma: zdánlivě malá zlodějka, která se vloupává do prázdných domů, ve skutečnosti osiřelá samotářka z válečné zóny, ztracená v cizí zemi, věčně na útěku – dokud nenajde novou rodinu.

Jak jde společenská tematika dohromady s pohádkovým drakem? Kupodivu docela nenuceně, samozřejmě za přispění všudypřítomné, nikoli však přemrštěně sentimentální vánoční nálady městečka a několika trikových scén, počínaje žhářskými schopnostmi dračího nalezence a konče jeho leteckými akcemi.

Škoda jen, že se přítomnost nadpřirozeného tvora v lidském světě jednadvacátého století nevyužila pro větší počet zábavných gagů, jakými dovedl svého času hýřit tandem Macourek–Vorlíček.

Ojedinělé žerty, jako dráčkova hra s webovou kamerou nebo jeho zájem o zlatou rybku v akváriu, navíc postrádají výraznější pointy, což platí také pro honičku, do níž se připlete obří nafukovací Santa Claus.

Dračí princezna Režie Katarina Launingová, hrají Isha Zainab Khanová, Iver Aunbu Sandemose Hodnocení: 60 %

Nicméně svůj prvotní účel Dračí princezna plní, neboť hranice vkusu nepřekračuje, menší diváky zbytečně neděsí a starší zase vyloženě neotravuje.

Od výjevů ve skalách a jeskyních by člověk sice čekal víc adrenalinu, jenže režisérka Katarina Launingová zjevně sledovala jinou cestu než napětí. Totiž sdělení: Nevěřte všemu, co je na internetu; zato na pohádky můžete věřit bez obav.