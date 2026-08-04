RECENZE: Od idylky až k hororu vede neotřelá Dovolená v Českém ráji
Zprvu se rýsuje obehraná šablona: tatínek, zastydlý romantik v podání Tomáše Jeřábka, marně budí nadšení pro noc ve stanu u manželky čili Magdalény Borové, natož u dětí, kterým chybí internet. V kempu neberou karty, u piva se tu sleduje fotbal a na Trosky se postupuje ve frontě.
Jenže když mladý frajer při focení na ruině utrpí smrtelný pád, v kempu málem uhoří dítě a ztratí se Jeřábkův hrdina, jenž trucovitě vyrazil na noc pod širákem a opil se s trampy, nastane nečekaný obrat. Scénárista a režisér Adam Koloman Rybanský se po svém debutu Kdyby radši hořelo posunul od satirické komedie k bizarní studii s prvky hororu.
Pozdní vzpoura hodného tatíka, kterého útěk za svobodou řádně vytrestá, má podobu grotesky, která občas zabrousí až do poněkud umělého mystéria, když při svém bloudění potkává rybáře bez udice či houbaře s pistolí.
Dovolená v Českém ráji
Scénář a režie Adam Koloman Rybanský, hrají Tomáš Jeřábek, Magdaléna Borová, Saša Rašilov, Petr Čtvrtníček
Nicméně kýčovitou romantiku z něj film skvěle vyhání, ať nastolí komáry, klíště, terénní nástrahy. I když se dost těžko věří, že právě v Českém ráji, kde se to hemží turistickými výpravami a značkami, se může dospělý člověk ztratit v divočině až na samý pokraj boje o holé přežití.
Souběžně se odehrává dění v kempu, jehož návštěvníci se v panice balí a vedle hrdinovy manželky s potomky zůstává jen otec dítěte ze shořelého stanu, jenž se s postavou Borové poněkud krkolomně sblíží. Také figurky táborníků zabředají do komunálních stereotypů, o zlých médiích nemluvě.
Přestože však počet zmizelých včetně školáků i záchranných výprav, jež by samy potřebovaly zachránit, neúměrně roste a skautská spása spolu s družným potlachem stáhne Dovolenou v Českém ráji zpátky k banalitě, pořád se novinka od jiných českých rodinných komedií sympaticky liší. Včetně závěrečného titulku „věnováno české přírodě“.
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