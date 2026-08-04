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RECENZE: Od idylky až k hororu vede neotřelá Dovolená v Českém ráji

Mirka Spáčilová
  14:00
Matěj Kadlec, Tomáš Jeřábek, Magdaléna Borová a Rozálie Mikovcová ve filmu...

Matěj Kadlec, Tomáš Jeřábek, Magdaléna Borová a Rozálie Mikovcová ve filmu Dovolená v Českém ráji (2026) | foto: Falcon

Režisér Adam Koloman Rybanský uděluje pokyny Adamu Mišíkovi. (1. září 2025)
Klapka, akce! Filmaři natáčí v Českém ráji rodinnou komedii. (1. září 2025)
Adam Mišík, Saša Rašilov a Josefína Prachařová ve filmu Dovolená v Českém ráji...
Josefína Prachařová a Adam Mišík ve filmu Dovolená v Českém ráji (2026)
5 fotografií
Divákům komedie Dovolená v Českém ráji patří varování: nenechte se odstrašit prvními minutami v duchu Nečekaného léta, v němž maminka toužící po italské pláži ocení kouzlo domácího kempu. Byť začátek silně připomíná další slabou variaci na klasiku Jak dostat tatínka do polepšovny, film uhne jinam.

Zprvu se rýsuje obehraná šablona: tatínek, zastydlý romantik v podání Tomáše Jeřábka, marně budí nadšení pro noc ve stanu u manželky čili Magdalény Borové, natož u dětí, kterým chybí internet. V kempu neberou karty, u piva se tu sleduje fotbal a na Trosky se postupuje ve frontě.

Jenže když mladý frajer při focení na ruině utrpí smrtelný pád, v kempu málem uhoří dítě a ztratí se Jeřábkův hrdina, jenž trucovitě vyrazil na noc pod širákem a opil se s trampy, nastane nečekaný obrat. Scénárista a režisér Adam Koloman Rybanský se po svém debutu Kdyby radši hořelo posunul od satirické komedie k bizarní studii s prvky hororu.

Režisér Adam Koloman Rybanský uděluje pokyny Adamu Mišíkovi. (1. září 2025)
Matěj Kadlec, Tomáš Jeřábek, Magdaléna Borová a Rozálie Mikovcová ve filmu Dovolená v Českém ráji (2026)
Klapka, akce! Filmaři natáčí v Českém ráji rodinnou komedii. (1. září 2025)
Adam Mišík, Saša Rašilov a Josefína Prachařová ve filmu Dovolená v Českém ráji (2026)
5 fotografií

Pozdní vzpoura hodného tatíka, kterého útěk za svobodou řádně vytrestá, má podobu grotesky, která občas zabrousí až do poněkud umělého mystéria, když při svém bloudění potkává rybáře bez udice či houbaře s pistolí.

Dovolená v Českém ráji

60 %

Scénář a režie Adam Koloman Rybanský, hrají Tomáš Jeřábek, Magdaléna Borová, Saša Rašilov, Petr Čtvrtníček

Nicméně kýčovitou romantiku z něj film skvěle vyhání, ať nastolí komáry, klíště, terénní nástrahy. I když se dost těžko věří, že právě v Českém ráji, kde se to hemží turistickými výpravami a značkami, se může dospělý člověk ztratit v divočině až na samý pokraj boje o holé přežití.

Souběžně se odehrává dění v kempu, jehož návštěvníci se v panice balí a vedle hrdinovy manželky s potomky zůstává jen otec dítěte ze shořelého stanu, jenž se s postavou Borové poněkud krkolomně sblíží. Také figurky táborníků zabředají do komunálních stereotypů, o zlých médiích nemluvě.

Přestože však počet zmizelých včetně školáků i záchranných výprav, jež by samy potřebovaly zachránit, neúměrně roste a skautská spása spolu s družným potlachem stáhne Dovolenou v Českém ráji zpátky k banalitě, pořád se novinka od jiných českých rodinných komedií sympaticky liší. Včetně závěrečného titulku „věnováno české přírodě“.

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RECENZE: Od idylky až k hororu vede neotřelá Dovolená v Českém ráji

60 %
Matěj Kadlec, Tomáš Jeřábek, Magdaléna Borová a Rozálie Mikovcová ve filmu...

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