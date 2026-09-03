Náhodou se potkají ve vlaku: Kateřina Marie Fialová coby manažerka aukční síně mířící do Berlína na schůzku, jež ji má vynést práci v Torontu, a Vladimír Polívka jako průvodce turistů se znalostí japonštiny.
Čímž se dá najevo, že jde o příslušníky kosmopolitní generace, a než se ukáže, že její až chorobná zodpovědnost tvoří protipól k jeho spontánnosti, odehraje se vydatná reklama na České dráhy. Není jediná.
Také druhý zádrhel navenek pohledného Dokonalého dne je pro tuzemské pojetí romantických komedií příznačný: berou se vážně.