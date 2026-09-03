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RECENZE: Romantická komedie s Polívkou nejvíc řeší, co obléknout na Dokonalý den

Mirka Spáčilová
  14:00

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Z plakátu filmu Dokonalý den | foto: Donart Film

S nadsázkou lze mluvit o nové české vlně romantických komedií, jejichž podstata tkví v tom, že si herecký pár povídá na procházce malebným krajem se sponzorskými zastávkami. Po snímku Mistryně razí stejný princip Dokonalý den.

Náhodou se potkají ve vlaku: Kateřina Marie Fialová coby manažerka aukční síně mířící do Berlína na schůzku, jež ji má vynést práci v Torontu, a Vladimír Polívka jako průvodce turistů se znalostí japonštiny.

Čímž se dá najevo, že jde o příslušníky kosmopolitní generace, a než se ukáže, že její až chorobná zodpovědnost tvoří protipól k jeho spontánnosti, odehraje se vydatná reklama na České dráhy. Není jediná.

Také druhý zádrhel navenek pohledného Dokonalého dne je pro tuzemské pojetí romantických komedií příznačný: berou se vážně.

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RECENZE: Romantická komedie s Polívkou nejvíc řeší, co obléknout na Dokonalý den

40 % Premium
Z plakátu filmu Dokonalý den

S nadsázkou lze mluvit o nové české vlně romantických komedií, jejichž podstata tkví v tom, že si herecký pár povídá na procházce malebným krajem se sponzorskými zastávkami. Po snímku Mistryně razí...

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