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RECENZE: Posedlý děda, surový manžel, černá zvěř. Odkud Issové hrozí Divočina?

Mirka Spáčilová
  14:00

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Klára Issová ve filmu Divočina | foto: CinemArt

Jako všestranná filmařka se předvedla střihačka Evženie Brabcová ve své režijní prvotině Divočina, když hrdinku v podání Kláry Issové, jež po útěku od násilnického manžela hledá se dvěma dcerkami útočiště na samotě u svého podivínského otce čili Jana Vlasáka, vystavila hned několika hrozbám.

Divočina díkybohu neplýtvá slovy, zato znepokojivou náladou nešetří. V dědečkově domku u lesa panuje výmluvný nepořádek vdovce, posedlého přípravami na možné katastrofy od shromažďování zásob až po úkryt v podzemí.

Do karet snímku hrají i mlhy sychravého podzimu, každý znepokojivý zvuk včetně sirén, historky místních myslivců o přemnožených divočácích a v neposlední řadě vědomí, že kdykoli se za plotem může objevit Juraj Loj coby rozlícený manžel, aby si děti odvedl zpět.

Vzhledem k těžké látce, kdy jsou nuceny čelit lákadlům i výhrůžkám svého filmového otce, hraničí výkon dětských hereček s malým zázrakem.

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