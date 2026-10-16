Divočina díkybohu neplýtvá slovy, zato znepokojivou náladou nešetří. V dědečkově domku u lesa panuje výmluvný nepořádek vdovce, posedlého přípravami na možné katastrofy od shromažďování zásob až po úkryt v podzemí.
Do karet snímku hrají i mlhy sychravého podzimu, každý znepokojivý zvuk včetně sirén, historky místních myslivců o přemnožených divočácích a v neposlední řadě vědomí, že kdykoli se za plotem může objevit Juraj Loj coby rozlícený manžel, aby si děti odvedl zpět.
Vzhledem k těžké látce, kdy jsou nuceny čelit lákadlům i výhrůžkám svého filmového otce, hraničí výkon dětských hereček s malým zázrakem.