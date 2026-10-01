Ropný magnát způsobí globální katastrofu, načež se pokusí přesvědčit svět, že právě a pouze on ji také dovede vyřešit. Tak se dá shrnout příběh, jejž natočil oscarový tvůrce Alejandro G. Iñárritu.
Podílel se i na scénáři, který má ovšem celkem pět autorů. Možná právě to je důvod, proč Digger nevzbuzuje vyloženě nadšení, ač se po režijní stránce Iñárritu nemá zač stydět.
Velké sólo namířené proti pokrytcům obsahuje i hořkou realitu vtělenou do siláckého výroku, že „Evropa jsou hošánci, co čurají vsedě“.