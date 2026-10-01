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RECENZE: Ekologické kázání zastaví pouze Tom Cruise coby Digger

Mirka Spáčilová
  9:00

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Tom Cruise (vpravo) ve filmu Digger | foto:  Warner Bros. / Ferrari Profimedia.cz

S příchodem filmu Digger jsme zase tam co loni, kdy oscarovým šancím vládla obžaloba generace „starých bílých mužů“ v Jedné bitvě za druhou. Tehdejší satira na imigrační politiku Států byla přece jen nejednoznačnější a zábavnější než ekologická agitka Digger, která má však zase k dobru rafinovanost a Toma Cruise.

Ropný magnát způsobí globální katastrofu, načež se pokusí přesvědčit svět, že právě a pouze on ji také dovede vyřešit. Tak se dá shrnout příběh, jejž natočil oscarový tvůrce Alejandro G. Iñárritu.

Podílel se i na scénáři, který má ovšem celkem pět autorů. Možná právě to je důvod, proč Digger nevzbuzuje vyloženě nadšení, ač se po režijní stránce Iñárritu nemá zač stydět.

Velké sólo namířené proti pokrytcům obsahuje i hořkou realitu vtělenou do siláckého výroku, že „Evropa jsou hošánci, co čurají vsedě“.

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RECENZE: Ekologické kázání zastaví pouze Tom Cruise coby Digger

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Tom Cruise (vpravo) ve filmu Digger

S příchodem filmu Digger jsme zase tam co loni, kdy oscarovým šancím vládla obžaloba generace „starých bílých mužů“ v Jedné bitvě za druhou. Tehdejší satira na imigrační politiku Států byla přece jen...

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