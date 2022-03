RECENZE: Jako kdyby Dům na samotě stál v malém českém Midsomeru

Nemá už snad ani cenu podivovat se, že zase už do kriminalistického týmu přibyla ctižádostivá slečna, která musí o svých profesionálních kvalitách teprve přesvědčit zkušeného, leč starosvětského šéfa zastávajícího nekorektní názor, že „tohle není práce pro ženský“.

Příběh se vůbec hemží ženami - převážně osamělými v domech od moderních vil po romantický mlýn, jehož omšelá zákoutí dělala kameramanovi Davidu Ployharovi zjevně radost, případně ženami podváděnými, opuštěnými či traumatizovanými stíny minulosti.

Popravdě to v obci nedaleko Prahy vypadá jako ve smyšleném britském hrabství, kde se odehrávají seriálové Vraždy v Midsomeru: co dům, to temné tajemství, dávná sousedská nevraživost, intriky, hrozba, strach.

Dům na samotě Režie Viktor Polesný, hrají Luboš Veselý, Veronika Arichteva, Vlastina Svátková, Martin Kraus, Stanislava Jachnická, David Suchařípa, Jiří Schmitzer Hodnocení: 50 %

K tomu se přidá až příliš mnoho motivů i postav: koňské stáje, černé sázky na dostihy, zmizelý místní ekolog, ztracený rodinný šperk, gamblerství, vydírání a kdesi v pozadí sériový vrah mladých žen přezdívaný Kadeřník.

Přitom divák dřív než policisté pozná, že vnější podobnost násilných úmrtí ve skutečnosti skrývá dva zcela samostatné případy, přičemž odhalení původní kauzy Kadeřníka se odehraje převelice nahodile.

Z klamné venkovské idyly dovede režisér Viktor Polesný s pomocí lehce thrillerových postupů vybudovat docela hutnou náladu, kterou však zrazují téměř divadelně osudové herečky, jejichž výraz posouvá milostné kotrmelce hrdinek spíše k melodramatu. Alespoň že koně nic nezkazí.