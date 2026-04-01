GLOSA: Proč koleda není žebrota? Byl Jidáš provokatér? Co objevily České Velikonoce

Vynášení zimy a přinášení takzvaného létéčka dodnes patří ke známějším tradicím, které se navíc v současnosti leckde obnovují; naopak může překvapit, že křesťanské Velikonoce zosobňují svátek ustanovený už od roku 325.
Obecně se též ví, že církev pohanské zvyky nerušila, nýbrž původní prvky zemědělských cyklů do Ježíšova příběhu zakomponovala. Na druhé straně k pečeným jidášům zazní zajímavá teorie, že příslovečných třicet stříbrných nebyly tehdy žádné velké peníze, tudíž Jidášovi šlo možná spíš o provokaci, aby jeho učitel musel dokázat, zda je opravdu mesiáš.
Dokument rovněž vysvětlí, proč se koleda nechápe jako žebrota, jak se za válečné nouze prosadila vajíčka vyfukovaná nebo kterak se do zdobení kraslic ukládaly rafinované symboly vyznání milostné náklonnosti.
Ne každý také tuší, že osvětovou roli sehrály farmářské písně, jež Kristův příběh na rozdíl od latinských bohoslužeb zpřístupnily v češtině, nebo že velikonoční zajíček odkazuje k německým, respektive k sudetským zvyklostem.
Zkrátka z obsahu se dají vyzobat unikátní jednotlivosti, ovšem způsob, jímž se sdělují, už tak vynalézavý není. Pořad působí aranžovaně, strojeně a v některých pasážích, třeba když objasňuje, proč komunistický režim zúžil celý svátek jen na pondělní pomlázku, bezmála školometsky.