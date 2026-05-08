RECENZE: Děti zachraňují zvířátka. Variace dosadila jeřába s pochroumaným křídlem
Série Liane Schneiderové totiž německém trhu s dětskými knihami kraluje: ročně se prodají více než dva miliony příhod Conni, fanoušci už si koupili přes padesát milionů výtisků s dívkou v červenobílém pruhovaném svetru, která roste se svými čtenáři a tudíž přidává další a další díly.
Z Conni se v autorčině vlasti stal dokonce takový fenomén, že stvořila doplňkové sbírky příběhů pro základní školy. Zrodila též animovaný seriál, dva hrané filmy a šest let po úspěchu Tajemství kočky Mau i druhý animovaný snímek Conni: Tajemství jeřába, vstupující do českých kin.
Malé děti jej bez újmy přijmou, zato dospělé udiví, proč Conni provází takový humbuk, když přinejmenším Tajemství jeřába působí po výtvarné i obsahové stránce prostince až prostoduše. Jednoduchá variace na téma „děti zachraňují zvířátka“ dosadila do skládanky jeřába s pochroumaným křídlem a nerudného souseda, který však dojde kajícné nápravy.
Conni: Tajemství jeřába
Německo 2026 76 min
Režie: Dirk Hampel
Scénář: Oliver Huzly, Sven Severin
V podstatě se z filmu klube úhledná bezpečná nuda včetně vymydleného dobra v podobě ochotné policistky či ptačí záchranářky. Ještěže pár vtipů obstarají dědeček rocker nebo vědec náfuka a trojici malých hrdinů scénář dopřál drobné noční strašení s liškou na stopě jeřábího vetřelce.
Podstatou příběhu nicméně zůstává výchovně osvětová linka. Děti se naučí, jak se o domácího mazlíčka podělit s kamarády, a ve škole se jim může hodit poznatek, jaký zvuk jeřábi vydávají a že s podzimem táhnou na jih. Na hejno v letu je samozřejmě pěkný pohled, ale takových už bylo.
