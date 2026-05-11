RECENZE: Co nám zbylo z lásky? Tři děti, islandské léto a vůně pod sukní
Režisér Hlynur Pálmason, který si získal uznání snímky Zimní bratři, Zapomenutá země či Bílý bílý den, se tentokrát soustředil na rodinku, která navenek působí spokojeně a vyrovnaně, přestože rodiče tří dětí se před časem rozešli.
Žijí na samotě obklopeni zvířaty a přírodou, jejíž proměny od jara do zimy, přijímají s naprostou samozřejmostí. Matka věřící ve svůj talent vytvoří zvláštní díla pomocí rezavých plechů v „ateliéru“ pod širým nebem, otec se zastaví pokaždé, kdy rybářská loď, kde pracuje, zakotví v přístavu.
Občas se zastaví dědeček nebo strýc, dva synové a jejich starší sestra při péči o kuřata zábavně rozebírají sexuální život (nejen) drůbeže, matka koupe psa, staví ohradu a tiší zklamání z návštěvy galeristy, městského snoba, jenž se bojí hus a cituje jí vědecké výzkumy o zdravém pití vína.
Co nám zbylo z lásky
Island / Dánsko / Švédsko / Francie 2025 109 min
Režie: Hlynur Pálmason
Scénář: Hlynur Pálmason
Hrají: Saga Garðarsdóttir, Sverrir Gudnason, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Grímur Hlynsson, Þorgils Hlynsson, Kristinn Guðmundsson, Halldór Halldórsson
Kinobox: 69 %
Zkrátka prožívají úplně běžné maličkosti v komorní harmonii, kde hlavní zdroj humoru přinášejí mudrlantské debaty dětí a zajímavé detaily pak profese obou rodičů, od matčiny tvůrčí metody až k otcově práci s rybářskými sítěmi včetně úchvatných záběrů na kosatky.
Navíc snímek šetří slovy, což zdobí zejména pospolitý rodinný výlet, kde se sbírají houby nebo plody šichy, obdoby borůvek, z nichž pak doma vesele vyrábějí šťávu. Právě tady se žena v průsvitné sukni postaví nad svého ležícího exmanžela, jenž jako by vstřebával tajemství, příslib i vůni.
Dráždivá, přitom hravá i cudná scéna spadá do nejsilnější položky snímku, všedních obrazů každodennosti skrývajících jistou symboliku. Ovšem jejich řetězení dává vzniknout vypravěčskému minimalismu, jenž budí diváckou netrpělivost – tak kdy už se něco stane?
Bohužel způsob, jímž Pálmason své civilní pozorování spodních proudů vyhrocuje, se stále více přiklání k metaforickým, až okázale aranžovaným výjevům, které jako by přišly úplně odjinud a původní poetiku rozdrtily artistní schválností, ne nepodobnou spornému „umění“ hrdinky.
