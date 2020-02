RECENZE: Více než zemětřesení hrozí katastrofou sexuální Chvění

Zní to exoticky, ale ani tamní sopky, ani památky Mayů v něm nehrají roli, a záchvěvy půdy, které v moderní metropoli přijímají jako běžný úkaz provázený vžitým útěkem „mezi futra“, zůstávají ve stínu intimních katastrof.

Skutečné zemětřesení totiž způsobí spořádaný člen váženého klanu, syn, manžel a otec dvou dětí, který se rozhodne odejít ke svému milenci. Schován pod peřinou čelí rodinné inkvizici, jež působí jako z jiného světa i století, ovšem inkvizici láskyplně chápavé, co zbloudilou ovci v hluboké víře přesvědčuje: „S Boží pomocí to přemůžeš!“

Navenek civilizované chování však postupně odhaluje trhliny. Muž dostane výpověď ze zaměstnání, přičemž jedinou náhradní práci mu nabídnou paradoxně v kostele, a nesmí se stýkat s vlastními dětmi, jejichž bezděčný humor tíživou historku prosvětluje, ať do modlitby u jídla zahrnou vitaminy, nebo mudrují, co to má tatínek za nemoc.

Ovšem hrdina, kterého Juan Pablo Olyslager zosobňuje v mučednicky trpné poloze, to neusnadňuje ani svému okolí, ani publiku. Necítí se jistý v žádné komunitě, v gay klubu popíjí coby jediný vetřelec v obleku a na rozdíl od svého bohémského partnera vyznávajícího přirozenost stále o svém kroku pochybuje, hovoří o studu, hanbě, o hříchu.

Zkrátka věčně váhající tragéd si bez ohledu na sexuální orientaci těžko získává sympatie, třebaže se režisér Jayro Bustamante snaží, aby punc odpudivosti nesli hrdinovi licoměrní protihráči v čele s náboženskými fanatičkami.

Chvění Guatemala / Francie / Lucembursko, 2019, 107 min Režie: Jayro Bustamante Scénář: Jayro Bustamante Hrají: Juan Pablo Olyslager, María Telón, Mauricio Armas, Diane Bathen, Sabrina De La Hoz Hodnocení­: 55 %

Výhodu i zradu Chvění představuje klidný a věcný tón vyprávění, který chvályhodně zamezuje přepjaté hysterii laciných emocí.

Na straně druhé však pozorovatelským minimalismem pozvolna unavuje až umrtvuje schopnost soustředěného vnímání.

Přitom by bylo škoda přijít o zajímavý místní kolorit bohoslužeb, kde kazatelky vystupují spíše jako moderátorky náboženské show, a zejména o vskutku bizarní „odvykací terapii“ včetně nepopsatelných metod, výslechů a rituálů, na jejímž konci by se měl „vyléčený pacient“ zříci své životní etapy homosexuála.



Ovšem co je zajímavé, nemusí být ještě filmařsky strhující, dokládá Chvění. Třebaže v jiné krajině může dostat režisér vyznamenání za statečnost.