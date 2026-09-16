RECENZE: Velké herecké sólo pro Gandalfa neviditelně řídí slavný režisér Soderbergh
Britský herec proslavený nejen postavou čaroděje Gandalfa z Pána prstenů představuje úspěšného malíře, jenž však už léta odmítá v tvorbě pokračovat. Jeho potomci, kteří by očekávané dědictví rádi znásobili, proto najmou padělatelku, aby otcovu sérii rozpracovaných obrazů zvaných Christopherové tajně dokončila v jeho stylu.
Mladá černoška a bílý kmet vytvářejí vděčný kontrast, hlavní duel se však odehrává ve slovních přestřelkách dvou rozdílných osobností, které spojuje pouze umělecká profese – a jak postupně vyjde najevo, i drobná dávná epizoda, která ženě dává důvod k pomstě a muži k podezíravosti.
V první půli vedou rafinovanou hru kočky s myší, poté, co si navzájem odkryjí karty, mezi nimi vzniká zvláštní vztah, jejž scenárista Ed Solomon, mimo jiné autor scénáře Mužů v černém, naštěstí neposkvrnil milostnou banalitou – na rozdíl od tajemství, jež se k obrazům váže, a od karikatury malířových hamižných dětí.
Christopherové
USA 2025 100 min
Režie: Steven Soderbergh
Scénář: Ed Solomon
Hrají: Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden, Jessica Gunning, Daniel Fearn, Le Fil
Navenek Christopherové připomínají divadlo, kde značnou část zabírají monology, ale právě v nich se odhaluje největší síla. McKellenův hrdina, jenž s takovým požitkem pronáší své soudy typu „absolutní ho...o“, je totiž víc než podivínský stařík, jehož samotářskou izolaci skvěle doplňuje výprava, od zákoutí a rekvizit domu až po jednotlivá plátna, k jejichž spálení nenajde odvahu.
Je křepký, energický, záludný, duchaplný, zraňující i zranitelný; člověku se nechce věřit, že v době loňské premiéry na festivalu v Torontu už bylo McKellenovi šestaosmdesát. Soderbergh jako by záměrně ustoupil do pozadí skromně působícího, velmi tichého filmu, ale věděl, co dělá.
Aby projev herců zůstal co nejspontánnější a nejpřirozenější, točil většinu scén nanejvýš ve dvou, výjimečně ve třech záběrech, a byť se drželi scénáře, dialogy je nechal často improvizovat. Ve výsledku tak režisér ubral na sebeprezentaci, čímž prokázal McKellenovi nejlepší službu s vědomím, že Christopherové nebudou lámat divácké rekordy.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Rychle a zběsile: Tokijská jízda 50 %, Tahle země není pro starý 80 %, Navždy s vámi 70 %, Amoosed: Losí odysea 55 %, John Wick 60 %, Kursk 60 %, Život v hajzlu 55 %, Rudá volavka 40 %, Přání k narozeninám 55 %, Rocketman 70 %, Filter 70 %, Tancuj Matyldo 65 %, Star Trek: Do temnoty 65 %, Při zemi 60 %, Back to Black 50 %
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