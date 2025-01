RECENZE: Černák. Prostě solidní mafiánský životopis, který nekončí

Drama Vlny režiséra Jiřího Mádla se nedostalo do finální pětice v mezinárodní kategorii Oscarů. Češi zde na úspěch nadále čekají, už 21 let. Mezi krátkometrážními hranými filmy se nedočkali ani...

Trump si určil tři věrné ambasadory pro problémové místo jménem Hollywood

Premium

Slavní herci Mel Gibson, Sylvester Stallone a Jon Voight by se měli stát očima a ušima Donalda Trumpa v Hollywoodu. Alespoň tak si to americký prezident přeje. Co přesně to znamená, ale patrně zatím...