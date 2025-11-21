V součtu obou dílů zabere filmová Čarodějka pět hodin času, což je pro divadlo neúnosné a pro velké plátno přinejmenším zbytečné. Hravá nadsázka studentského soužití budoucích čarodějů, která odlehčovala první část, totiž zmizela, v pokračování se více káže, mudruje a slzí, o ledabylém propojení s původní předlohou nemluvě.
Zamakal jsem na tom. Jakub Prachař pro roli sňatkového podvodníka přibral 15 kilo
Oneplay oznámilo natáčení nového seriálu s Jakubem Prachařem. Bude se jednat o šestidílnou sérii Spřízněná duše. Jakub Prachař se zde změní ve sňatkového podvodníka. Po jeho hereckém boku bude stát i...
J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů
Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...
Návrat po dvaceti letech. Film Ďábel nosí Pradu 2 představuje první ukázku
Dvacet let si museli milovníci jízlivé komedie z prostředí módního časopisu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 počkat na pokračování. Ďábel nosí Pradu 2 bude mít premiéru 30. dubna příštího roku opět s...
Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi
Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...
V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení
V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková, varhanice ve springfieldském kostele. Zkolabovala u klavíru během bohoslužby. V seriálu se objevovala 34 let. Fanoušci jsou z její...
RECENZE: Dojde i na odzpívaný sex. Jinak ale druhá Čarodějka především silně slzí
Necelý rok po premiéře první poloviny filmového přepisu muzikálu Čarodějka vstupuje do kin Čarodějka: Druhá část, jen o málo kratší, zato o hodně plačtivější. Navíc dlouho oddaluje okamžik propojení...
RECENZE: Velké divadlo, menší hlasy. V Brně uvedli Alcinu s Magdalenou Koženou
Národní divadlo Brno získalo pro čtyři představení své inscenace Händelovy opery Alcina Magdalenu Koženou. Tu v Česku známe vlastně jen z koncertů, za jejími jevištními kreacemi se muselo do ciziny.
Vladimír Mišík: Dvě manželství, tři děti a devět sourozenců, které našel v Americe
Hudebník Vladimír Mišík patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Po Jiřím Suchém, Václavu Neckářovi a Martě Kubišové se stane čtvrtým interpretem, který vstoupí do slavičí Síně slávy....
TRENDY V KLIPECH: Farna spojila síly s Calinem, Callta natočil motivační song
Ewa Farna a Calin patří k největším hvězdám současné české hudební scény, ovšem každý v jiném žánru. Nyní spojili síly v songu Ať je klid a vstoupili s ním do Óčko Chart. O hlasy diváků se uchází i...
Zemřel Gary Mani Mounfield, baskytarista vlivných The Stone Roses. Bylo mu 63 let
Ve věku 63 let zemřel 20. listopadu britský baskytarista Gary Mounfield, přezdívaný Mani. Byl členem britské kytarové kapely The Stone Roses, s níž nahrál dvě alba a významnou měrou se podílel za...
Hudba praskajících ker a ohňů. Jubileum nezařaditelné Björk leckoho překvapí
Zpěvačka, producentka, skladatelka a herečka Björk oslaví 21. listopadu šedesáté narozeniny. Jde o jednu z nejvýraznějších osobností alternativní hudební scény. Na svých albech kombinuje rock, folk,...
Autoportrét Fridy Kahlo se stal nejdražším ženským výtvarným dílem v historii
Autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo se stal nejdražším v aukci prodaným výtvarným dílem, jehož autorkou je žena. V newyorské aukční síni Sotheby’s jej ve čtvrtek večer tamního času vydražili za...
Vladimír Mišík v Síni slávy i noví vítězové. Vyhlášení Českého slavíka se blíží
Za několik hodin budou známé výsledky letošního ročníku hudební ankety Český slavík. Přímým přenosem, který odstartuje ve 20:20 na TV Nova, provede moderátorské duo Aleš Háma a Ondřej Sokol, živě...
RECENZE: U Báry Polákové v obýváku. Její písničková Sršeň nebodá, hladí a konejší
Herečka a zpěvačka Barbora Poláková společně se zpěvákem, hudebníkem a skladatelem Štěpánem Urbanem natočila intimní, křehké a komorní album Sršeň, plné klidného porozumění a tichého souznění dvou...
GLOSA: Těžko z Řepkova filmu vymáčknout víc. Ocení jej fanoušci fotbalu i bulváru
Po čistě pozitivním filmu o Janu Kollerovi jsem mohl vzít jakéhokoliv jiného fotbalistu, který dal spoustu gólů. Protože na to, jaké bylo, když dal hattrick, se ptá lehce, vysvětluje režisér Petr...
Hvězdná brána se vrátí. Pokračování oblíbené sci-fi série zaštítil Amazon
Streamovací platforma Amazon Prime Video připravuje novou sérii seriálu Hvězdná brána. Tvůrčím dohledem nad ní byl pověřen scenárista a producent Martin Gero, který se podílel na původní sérii...