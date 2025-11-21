RECENZE: Dojde i na odzpívaný sex. Jinak ale druhá Čarodějka především silně slzí

Z filmu Čarodějka: Druhá část | foto: CinemArt

Mirka Spáčilová
  14:00
Necelý rok po premiéře první poloviny filmového přepisu muzikálu Čarodějka vstupuje do kin Čarodějka: Druhá část, jen o málo kratší, zato o hodně plačtivější. Navíc dlouho oddaluje okamžik propojení s legendárním snímkem Čaroděj ze země Oz, načež jeho hrdince Dorotce přidělí pouhý štěk.

