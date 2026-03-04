RECENZE: Jak jim Putin přerostl přes hlavu, líčí ospale a obyčejně Čaroděj z Kremlu

Mirka Spáčilová
  14:00
Nač si lhát, divák novinky kin Čaroděj z Kremlu je zvědavý hlavně na Putina. Jenže novodobý ruský car se zjeví až po pětačtyřiceti minutách ilustrovaného monologu Putinova někdejšího zákulisního rádce, jehož příběh režisér Olivier Assayas vystavěl na knize Giuliana da Empoliho.

Celá struktura filmu je konvenční, ospalá a popisná. V úvodu dostane americký novinář tajemné pozvání do zasněžené samoty za Moskvou, kde jej uvítá bývalý stvořitel Putinova veřejného obrazu, nyní ve výslužbě.

Hraje ho Paul Dano, který působí poměrně slovansky – jeho předkové měli rusínské i české kořeny – a mezi poučkami, že v Rusku odjakživa platily výsady více než peníze, vypráví hostovi zpětně svůj příběh.

Vývoj událostí sleduje způsobem, který sice osvěžuje divákovu vlastní paměť, ale nic nepřidává, neobjevuje.

