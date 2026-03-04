Celá struktura filmu je konvenční, ospalá a popisná. V úvodu dostane americký novinář tajemné pozvání do zasněžené samoty za Moskvou, kde jej uvítá bývalý stvořitel Putinova veřejného obrazu, nyní ve výslužbě.
Hraje ho Paul Dano, který působí poměrně slovansky – jeho předkové měli rusínské i české kořeny – a mezi poučkami, že v Rusku odjakživa platily výsady více než peníze, vypráví hostovi zpětně svůj příběh.
Vývoj událostí sleduje způsobem, který sice osvěžuje divákovu vlastní paměť, ale nic nepřidává, neobjevuje.