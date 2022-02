RECENZE: Hodnocení je jako sex, vzkazuje karlovarský hit Bod varu

Do českých kin jde nyní snímek režiséra a spoluautora scénáře Philipa Barantiniho ozdoben ještě pěticí britských cen pro nezávislou tvorbu. Vznikal v jediném záběru, který tady, na rozdíl od artové samoúčelnosti mnoha jiných děl, má smysl. Přirozeně totiž rytmizuje tempo narůstajícího zmatku jako v přímém přenosu.

Kvůli bezpečnosti za pandemie se natáčení omezilo na čtyři pokusy za dva dny; třetí verze vyhrála. Limity však nejsou znát. Naopak nervní rytmus jako by ještě posiloval energii herců v čele se Stephenem Grahamem, jenž má za sebou Podfu(c)k, Piráty z Karibiku či Gangy New Yorku, ale nenápadný civil mu sedí nejlépe.

Jeho šéfkuchař už cestou řeší s exmanželkou, že prošvihl synův velký den; v práci ho čeká hygienik hnidopich, kterému vadí kuchař drbající se ve vousech; nestíhá vyplňovat výkazy ani objednat zboží, takže se menu narychlo improvizuje; a ke všemu ještě dorazí bývalý kolega, povýšeně blahosklonný idol kuchařské televizní show, doprovázený obávanou kritičkou restaurací.

Když se připočtou neschopná manažerka, opozdilá číšnice, líný uklízeč či francouzská kuchtička neznalá dialektu (přičemž rozvržení charakterů personálu je rasově vyrovnané), na rozbušku by to stačilo. Jenže navíc za plného provozu, těsně před vánočními svátky, dorazí zničující sestava hostů: snobové, rýpalové, otravní influenceři, zpité Američanky plus jedna alergička.

Výsledek je nasnadě: pres rodí stres, naučené úsměvy tuhnou, nervy pochodují, navzájem se střetávají uštvaná kuchyně, kritizovaná obsluha, manažerka plačící tajně na toaletě, protivní zákazníci žádající steaky mimo jídelní lístek či neznalí tajemství chuti růžové pečeně.

Bod varu Režie Philip Barantini, hrají Stephen Graham, Jason Flemyng, Ray Panthaki Hodnocení: 70 %

Po naprostém vybičování sil a po vrcholném ze série průšvihů musí logicky nastat vnitropodniková vzpoura – Ne, šéfe, takhle to dál už nejde, za všechno můžete vy!

Po většinu času působí Bod varu nesmírně autenticky, bezmála dokumentárně, skoro až zamrzí, že se do vypjatého snímání chodu zařízení bojujícího o svou pověst postupně zasazují vztahové motivy včetně dávných vzájemných vazeb, vydírání, ultimáta a berličky podpůrných prostředků od alkoholu k drogám.

V podstatě by se podobný bod varu dal vysledovat v každém oboru, proto film působí tak důvěrně. A byť není dokonalý, nepřímo jej obhájí věta, která zde zazní o recenzích jídel: „Hodnocení je jako sex, jdeš po tom, co tam je, a ne po tom, co tam není.“