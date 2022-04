RECENZE: „Rusové stejní jako Němci,“ zní nad hroby děsivě aktuálně

Belle

Mistr japonské animace Mamoru Hosoda, jehož Mirai, dívka z budoucnosti získala nominaci na Oscara, zůstal věrný dětské zranitelnosti i v moderní variaci na pohádku Kráska a zvíře.

Belle Japonsko, 2021, 122 min Režie: Mamoru Hosoda Scénář: Mamoru Hosoda Hrají: Takeru Sató, Kaho Nakamura, Ikura, Šóta Sometani, Rjó Narita, Tina Tamaširo, Kódži Jakušo, Tošijuki Morikawa, Jošimi Iwasaki, Kendžiró Cuda, Hodnocení: 65 %

Školačka, jejíž matka zemřela při záchraně cizího dítěte, je snadnou kořistí pro virtuální svět, kde se lze skrýt za jinou identitu a být krásnější, silnější, třeba i superstar.

Technicky omračující vizuální pastva počítačové říše znudí jen bojem „zvířete“ s laserovými superhrdiny, poetičtější i krutější je však realita, kde neplatí lajky a kde odmaskování může bolet i spasit.

Až zařve lev

Režisér Jan E. Svatoš našel originální a kupodivu stravitelnou cestu k historickému dokumentu díky dialogu, který v očistci vede král Přemysl Otakar II. s mnichem a cestovatelem Odorikem.

Až zařve lev Česko, 2022, 100 min Režie: Jan E. Svatoš Scénář: Jan E. Svatoš Hrají: František Němec, Igor Bareš, Daniela Kolářová (vypravěči) Hodnocení: 60 %

Do štiplavé polemiky plné zábavných detailů včetně vzájemného poučování o současnosti vstoupí občas archeolog, psycholog či citace z kronik, podstatu však tvoří vypravěčský cestopis, jemuž vládne hlas Františka Němce. Ruší jenom obrazová manýra zpomalených ilustračních záběrů.

Město na řece

Lotyšský příběh, v němž českou koprodukci zastupuje i herečka Brigita Cmuntová, lze nazvat baladickou absurdní groteskou lehce hrabalovského ražení.

Město na řece Lotyšsko / Česko / Litva, 2020, 118 min Režie: Viesturs Kairišs Předloha: Gunars Janovskis (kniha) Scénář: Viesturs Kairišs Hrají: Davis Suharevskis, Agnese Cīrule, Gundars Aboliňš, Brigita Cmuntová, Juozas Budraitis, Aidas Jurgaitis, Guntis Pelna, Maris Susejs, Imants Slisans Hodnocení: 70 %

Hrdina by rád tvořil ženské akty, ale živí se jako písmomalíř, jenž má pořád napilno, neboť se vpádem dějin do městečka mění nápisy, jména ulic, vizitky na úřadu. „Teď jsem to předělal, počkejme s další změnou, co když to za týden bude zase jinak?“

Zelenou překrývá rudou, pak černou, politika protíná i milostný trojúhelník, a když se odkrývají hroby se slovy „Rusové stejní jako Němci“, zní to děsivě aktuálně.

Škoda že odlehčená stylizace časem těžkne, nicméně loď střídající názvy i uniformy pasažérů je čistým symbolem němého převozníka dějin.