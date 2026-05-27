RECENZE: Máme devět dětí, ne osm! V pátém dílu Bastardi zkusili komedii
Zápletka odkazující k módní vlně gangsterek z periférie zločinu je z celého projektu nejslabší: učitel Majer čili Magnusek, jenž se coby mstitel vraždy své sestry stal sám terčem odvety, padne do rukou nájemného vraha. Přitom měl otevírat novou školu, takže se jej bývalí žáci vydají hledat.
Podstatu tedy tvoří romská road movie; bohužel se na ni dlouho čeká a protože se zjevně šetřilo, úvahy a přípravy se odehrávají bez akcí či situací, vesměs jen v dialozích, jejichž únavná doslovnost stírá nádech roztomilosti pramenící z nepředstíraného naivismu.
Naštěstí v prologu představujícím jednotlivé účastníky bizarní expedice zazní pár žertů, počínaje manželským účetnictvím „Máme devět dětí, ne osm!“ a konče varováním budoucího světoběžníka „Tys nebyl nikdy dál než v krámě“.
Točí celá Magnuskova rodina. V pořadí pátí Bastardi hledají učitele
Když po půlhodině diletantská výprava konečně vyrazí, řeší třeba, jestli záhadné Ležáky se vztahují k nemohoucím pacientům nebo k pivu; pro zasvěcené má narážka ještě jeden půvab, neboť právě historický film o zkáze vesnice Ležáky hodlal Magnusek točit, než se jeho režie vzdal.
Svým způsobem je až dojemné, kolik energie i soukromí od potomků zapojených do natáčení až po prezentaci vlastního penzionu neváhá Magnusek do svého snažení vložit. Jenže co je to platné, když řemeslo mu nadále uniká, vatové prostoje neumí načechrat a situační gagy načasovat.
K tomu se přidávají úsporné důvody, takže slibované akce, třeba požární poplach v hotelu, se odehrávají mimo obraz. Způsob, jak se k ději přilepí kauza metanol nebo motiv bojovníků MMA, je kostrbatý až běda, a jízdu spasitelů, kteří by sami potřebovali zachránit, ubíjí jednotvárnost.
Bastardi: Gde Majer?
Česko 2026 88 min
Režie: Tomáš Magnusek
Scénář: Tomáš Magnusek, Vojtěch Magnusek
Hrají: Erik Karvai, Julius Oračko, Šárka Bartošová, Dominik Haluška, Július Bartoš, Lubomír Nymburský, Lucie Bikárová, Peter Bažo, Jakub Steklý, Martin Molnár
Nicméně deset procent si připisuje nakažlivá sebeironie, jíž se parta romských neherců rozhodně nebojí, a deset pointa, která bývalá nařčení Bastardů z rasismu vymazává z povrchu zemského. Zjednodušeně řečeno se dost trpce ukáže, že vedle pana učitele jsou jeho snědí odchovanci jen bezelstně průhlední lotříci okresního řádu.
Kdyby se nejednoznačné idey chopili skuteční filmaři, mohli páté Bastardy vytáhnout k nadprůměrné známce. Bohužel snímek vykazuje tolik ryze školáckých chyb, že zábavné detaily, třeba skrytá obchodní motivace zdánlivě šlechetné výpravy nebo hravá provokace s kapelou Ortel, prostě nemohou skóre vylepšit o víc než pět procent.
