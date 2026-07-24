Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

RECENZE: Komedie? Vždyť Bardotky si jenom převlékají kostýmy

Mirka Spáčilová
  14:00

Fotogalerie8 Premium

Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová ve filmu Bardotky (2026) | foto: Bontonfilm

Ženy vyprávějí o ženách a pro ženy; tak se ohlašovala komedie s názvem Bardotky. Výsledek ovšem není k smíchu, naopak leckterá divačka může pocítit spíše provinilý závan studu za to, že je taky ženská.

Hodnocení Bardotek nedá zrovna moc práce. Deset procent patří kostýmům, které podle scénáře přivezla svým kamarádkám jejich úspěšná spolužačka žijící ve Spojených státech; jako by se hrál Sex ve městě na českém venkově.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejdražší obraz světa není pravý, tvrdí padělatel. Sám obelstil nejslavnější znalce

Premium
Světové aukční síně a někteří renomovaní znalci, které za svůj život...

Světové aukční síně a někteří renomovaní znalci, které za svůj život zesměšnil, německého malíře Wolfganga Beltracchiho nenávidí. Asi nejznámější padělatel moderní historie, jenž si už v minulosti...

Začal Masters of Rock. Do Vizovic míří fanoušci z 37 zemí, vracejí se Helloween

Ve Vizovicích odstartoval další ročník festivalu Masters of Rock. (16 červenec...

Loni na podzim vyprodali O2 Arenu a teď budou hlavní hvězdou Masters of Rock. Němečtí Helloween zahrají už ve čtvrtek na festivalu Masters of Rock. Legendární metalová formace tak vystoupí hned v...

Nymfa, bohyně, pasák prasat. Které hvězdy si v Odyssee zahrály mytické postavy?

Matt Damon ve filmu Odyssea

Filmová adaptace Homérova eposu Odyssea pod taktovkou Christophera Nolana aktuálně boduje napříč tuzemskými i zahraničními kinosály. Úspěšný režisér tak na plátna vrátil známé postavy slavné epické...

Helloween stopli prodej lístků na Masters, festival zpestřili The Rasmus

Helloween na Masters of Rock (červenec 2026)

Vystoupení hvězdných Helloween bylo největším tahákem čtyřdenního festivalu Masters of Rock, který v neděli vrcholí ve Vizovicích. Do areálu tamější likérky přijelo dvacet tisíc lidí a drtivá většina...

Nová generace vinařských Bobulí. Hádek a Langmajer se vrátí na Pálavu v rolích otců

Magdaléna Kubatková, Tomas Sean Pšenička a Prokop Zach ve filmu Bobule a bobulky

Vinařská komedie Bobule pokračuje čtvrtým dílem Bobule a bobulky, ve kterém se Kryštof Hádek s Lukášem Langmajerem vracejí na Pálavu. Přijíždějí jako otcové dospívajících synů, kteří po nich zřejmě...

RECENZE: Komedie? Vždyť Bardotky si jenom převlékají kostýmy

30 % Premium
Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová ve filmu Bardotky (2026)

Ženy vyprávějí o ženách a pro ženy; tak se ohlašovala komedie s názvem Bardotky. Výsledek ovšem není k smíchu, naopak leckterá divačka může pocítit spíše provinilý závan studu za to, že je taky...

24. července 2026

Teddy Swims se vrátí do Česka. V březnu zahraje v pražské O2 areně

Teddy Swims - čtvrtý den festivalu Colours of Ostrava 2026, Dolní oblast...

Americký zpěvák a skladatel Teddy Swims, v jehož tvorbě se mísí soul, R&B, pop i rock, vystoupí 20. března 2027 v pražské O2 areně. Fanouškům představí novější tvorbu i své největší hity.

24. července 2026  12:17

Jak se hit Bonnie Tyler Holding Out for a Hero navždy zapsal do světové popkultury

Bonnie Tylerová propůjčila svůj hit Hold Out for a Hero do ikonické scény...

Holding Out for a Hero patří k největším hitům Bonnie Tyler. Od svého vzniku v roce 1984 se skladba stala nedílnou součástí světové popkultury. Zazněla v desítkách filmů, seriálů i videoher,...

24. července 2026

RECENZE: Pět kajícných. Těžko říci, zda jde v thrilleru o spravedlnost, nebo o pomstu

Kniha od Jaroslava Částky - Pět kajícných

Nejprve zmizí patnáctiletá Pavla, o pár týdnů později se najde mrtvola jejího otce s rozdupanou hlavou. Policejní vyšetřování nikam nevede, takže do hry vstupuje Martin Winter, neoficiální agent s...

24. července 2026  8:26

Zemřel legendární animátor a grafik Vratislav Hlavatý. Bylo mu 91 let

Stěžejní momenty v tvorbě devadesátiletého malíře, grafika, vzduchoplavce a...

V 91 letech zemřel český malíř, grafik, vzduchoplavec a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Na sociální síti to oznámil český designér Maxim Velčovský. Hlavatý byl mezinárodně oceňovaný...

23. července 2026  22:37

Benátská s Impulsem začala ve velkém stylu. Richard Müller nasával sílu na dovolenou

Richard Müller ve festivalovém studiu rádia Impuls. (23. července 2026)

Ve čtvrtek odstartoval v Liberci festival Benátská s Impulsem. Rádio Impuls každý den odpoledne vysílá přímo z festivalového studia. Prvními hosty byli Peter Nagy, Mirai Navrátil a nebo Richard...

23. července 2026  20:36

RECENZE: Kdo zničil skleník? Mornštajnová opět skvěle píše o medvídku Terim

Premium
Co vyvolala poslední kniha úspěšné spisovatelky Aleny Mornštajnové? Zasáhlo ji...

Alena Mornštajnová poslala na knihkupecké pulty svou další knížku – tentokrát pro děti. Jedna z nejpopulárnějších českých spisovatelek po roce 2000, bestselleristka evropského formátu, autorka hitů...

23. července 2026

Vytvořím vlastní AI Odysseu, hlásí Musk. Nolanovu verzi chce překonat ještě letos

Elon Musk chce natočit vlastní film Odysseu pomocí umělé inteligence.

Oscarový režisér Christopher Nolan si zfilmováním Homérova eposu Odyssea znepřátelil nejbohatšího muže světa Elona Muska. Ten se po dlouhodobé kritice Nolanovy filmové adaptace rozhodl vytvořit...

23. července 2026  13:07

Festival ve Slavonicích udělí filmová ocenění. Jedno z nich získá Janžurová

Iva Janžurová v komedii Tomáše Bařiny Kotrmelce pana herce

Druhý ročník Filmové renesance Slavonice, který se ve dnech od 13. do 16. srpna odehraje v historickém centru města, letos přichází s novinkou. Pořadatelé zavádí soutěžní sekci a vlastní ocenění s...

23. července 2026  12:45

Ženy sužovaly představy, děti shánění trička. Sandokan se vrací na obrazovky

Sandokan, Yanez a rudá vlajka pirátů z Mompracemu

Legendární pirát Sandokan se po letech vrací na televizní obrazovky. Česká televize během léta uvede všech šest dílů kultovního seriálu v restaurované verzi s vylepšeným obrazem a původním českým...

23. července 2026  10:17

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Nominace na Lva přinesla tlak. Nechtěla jsem být bezbarvá, přiznává Fingerhutová

Premium
Česká herečka Lucie Fingerhutová. (7. července 2026)

Její první herecká role byla tak trochu křest ohněm. Hned hlavní... A hned náročné scény fyzicky i psychicky. Ale nevzdala se. V devatenácti letech byla Lucie Fingerhutová za svůj výkon nominovaná na...

23. července 2026

Pro všechny velký literát, pro dceru tyran a mizogyn. Ludvík Vaculík by oslavil 100 let

Spisovatel Ludvík Vaculík na knižním veletrhu. (17. května 2014)

Spisovatel a novinář Ludvík Vaculík byl vždy individualistický, vyhraněný, kontroverzní. Napsal ceněné knihy druhé poloviny 20. století (Sekyra, Morčata, Český snář, fejetony Jaro je tady či Jak se...

23. července 2026  8:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.