Hodnocení Bardotek nedá zrovna moc práce. Deset procent patří kostýmům, které podle scénáře přivezla svým kamarádkám jejich úspěšná spolužačka žijící ve Spojených státech; jako by se hrál Sex ve městě na českém venkově.
RECENZE: Komedie? Vždyť Bardotky si jenom převlékají kostýmy
Tipy z televizního programu
Recenze: Wind River 75 %, Babovřesky 3 25 %, Příliš osobní známost 20 %, Tiché místo 65 %, DogMan 65 %, Kapitán Phillips 80 %, Solomon Kane 50 %, Vetřelec: Vzkříšení 55 %, Docent 65 %, Po čem muži touží 50 %, Zúčtování 60 %, Panenky na útěku 55 %, Yellowstone 60 %, Postradatelní 60 %
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