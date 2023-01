RECENZE: Drogy, sex, muziku i vtip. Všechno podává Babylon ve velkém

Silných, originálních výjevů je přitom v obsáhlé kronice raného Hollywoodu spousta, počínaje hned úvodní přepravou slona coby atrakce na opulentní večírek celebrit vrcholící němé éry.

Všechno se tu podává ve velkém, alkohol, drogy, sex a muzika má vysloveně elektrizující účinek. Znovu, dá se říci, neboť Damien Chazelle už natočil hudební drama Whiplash a poté muzikálový La La Land, za jehož režii získal Oscara.

Právě z La La Landu si vypůjčil ústřední pár, dva dychtivé začátečníky na prahu velkého zářivého světa. On čili Diego Calva je zatím pouhým poskokem v produkčním zákulisí, ona neboli Margot Robbie ještě čeká na první roli, ale v zázračném místě jménem Hollywood může být všechno přes noc jinak.

Stačí záskok za herečku, která se předávkovala, nebo taxikářská služba pro opilého hvězdného hrdinu stříbrného plátna v podání Brada Pitta, jenž jako by volně předznamenával jinou dobovou poctu továrně na sny, ve které rovněž jiskřil, Tarantinův film zasazený do 60. let Tenkrát v Hollywoodu.

Třetí podobnost se nabízí ve chvíli, kdy Babylon přejde k proměnám lidských osudů při nástupu zvukového filmu. Zosobňuje ji němý, černobílý, první neanglicky mluvený oscarový vítěz Umělec (The Artist), který obdobný příběh stihl před dvanácti lety odvyprávět za půldruhé hodiny – a jak!

Kdežto Babylon marnotratně hýří barvami, slovy i časem. Jeho více než tříhodinová délka zjevně část diváků odrazuje, protože při americké premiéře na sklonku loňského roku téměř propadl. Přitom nabízí vrcholnou krasojízdu plnou vtipu.

Jenže předešlé „milostné dopisy Hollywoodu“ měly pevnější strukturu, soustředěnější dějovou linku a nejspíš i přísnější dramaturgii než oslnivý, leč přebujelý opus Babylon. Sice je pořád na co se dívat a mnohdy i nad čím žasnout, ovšem neúnavné budování koloritu časem unaví.

Stejně jako opakovaná přehlídka hříšné neřesti na půdorysu pompézních dekadentních mejdanů, efektně nespoutaných až k zalknutí, z nichž se občas vydělí malý samostatný skvost, například jedinečný taneční výstup nabitý lesbickou dráždivostí.

Vůbec nejlepší zážitek nabízí Babylon všude tam, kde se věnuje věcné podstatě vysmívané, zatracované, přesto až chorobně zbožňované profese. Kdykoli se ocitne takříkajíc „na place“, dýchá kouzlem velkovýroby lží, kde točí několik produkcí těsně vedle sebe, kde omylem probodnutý statista znamená běžnou lapálii a kde jedna kamera za druhou končí pod kopyty koní, takže sehnat novou dříve, než zapadne slunce a hlavní hrdina se opije do němoty, představuje nadlidský úkol.

A přece se vždycky nakonec dostaví spasení, vrávorající idol publika pevně políbí svou vyvolenou v záři posledních paprsků před náhradním objektivem a chaotický, cynický, dravý průmysl na okamžik sám propadne zdání zázraku.

Neméně výstižnou, nepopsatelně zábavnou epizodu přinese sled pokusů a omylů při prvním zvukovém natáčení, vrcholící v duchu až morbidní grotesky. Ozdobu hledačskému pinožení pak přidávají meditace o uměleckých možnostech filmové disciplíny, nad níž snobové ohrnují nos, v dokonalém podání Pittovy věčně podroušené postavy.

Na každý pád Babylon dostává svému názvu, je to zosobněný mumraj, chaos, cirkus, lunapark poháněný honbou za zrozením iluze takříkajíc na koleně, vzdávající čest nadšeným průkopníkům.

Babylon 70 % Režie Damien Chazelle, hrají Diego Calva, Margot Robbie, Brad Pitt, Spike Jonze

Nicméně režisérovo vyznání všudypřítomné lásky k řemeslu se nevyhne ani občasné banalitě, s níž srdnatě bojuje nálož humoru, a když si člověk s odstupem „přehraje“ Babylon ve vlastní paměti, zjistí, že si vybavuje právě a pouze strhující jednotlivosti jako noční souboj s chřestýšem.

Pro skalní fanoušky kinematografie, respektive „filmu ve filmu“, však Damien Chazelle vytvořil krásnou hračku, k níž se lze donekonečna vracet. A třicetiletý mexický rodák Diego Calva drží s Margot Robbie i s Bradem Pittem natolik vyrovnaný krok, že se dá mluvit o hereckém objevu se slibnou budoucností.

Ostatně přesně tak, jak hollywoodskou proměnu snů ve skutečnosti líčí Babylon.