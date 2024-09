RECENZE: Na cestě od divadla k filmu Amerikánka zabloudila v efektech

Hrdinka, jež díky nezlomné iluzi o tatínkovi čekajícím kdesi za mořem překoná dětský domov, pěstounskou péči i „pasťák“, zosobňuje reálný osud, který před lety objevil režisér Viktor Tauš.

Promítl se už do divadelní adaptace, která měla též svou covidovou variantu v projektu Film Naživo, do knižní verze scénáře Davida Jařaba a nyní tedy do novinky kin, k níž se vážou podpůrné akce na ochranu dětí.