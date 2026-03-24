RECENZE: Média vs. Orbánova moc. Kde ale skončilo 80 rozlícených novinářů, nepoví
Maďarský zpravodajský web Index, z něhož po odvolání šéfredaktora odešli klíčoví zaměstnanci, i „náhradní“ Telex, který založili, ovšem kvůli vzájemným půtkám pak mnozí též opustili, stále existují a bez znalosti jazyka se těžko rozezná, jak jsou na tom s nezávislostí, o niž oběma šlo.
Dokument sleduje titulní hrdiny v rozmezí pěti let. Když mezi vlastnickou nadací a osazenstvem Indexu vypukla krize, dlouholetý člen redakce a válečný zpravodaj András Földes vzal kameru a začal zaznamenávat vývoj událostí od okamžiku, kdy osmdesátka novinářů dala výpověď.
Bohužel se drží vesměs obecných proklamací o situaci v létě roku 2020, kdy „covid nás zahnal do bytů“ a jenom Index coby „poslední nezávislý web, vlivný a soběstačný“ odolával sílící vládní kontrole médií, přičemž „více než naše svoboda jim vadila naše soudržnost“.

Nepodává však jediný konkrétní příklad politického nátlaku, žádné věcně doložitelné vměšování do obsahu. Pouze konstatuje, že hlavním zdrojem vydavatelské nadace byla provládní firma; celý mechanismus Orbánovy moci pak zkouší doložit animovanou pasáží, respektive jeho plakáty.
Ovšem mimo branži, kde výměnu vedení z vůle majitelů zažil snad každý novinář na světě, je podstata těžko přenosná a byť pro rebely oplakávající vzájemné loučení najde divák pochopení, sebestředná jednostrannost pohledu dokumentu ubližuje. Přinejmenším v první části.
80 rozlícených novinářů
Maďarsko / Německo / Česko / Dánsko / Norsko, 2026, 94 min
Režie: András Földes, Anna Kis
Scénář: András Földes, Anna Kis
Barvitější je střední pasáž, kdy se bývalí kolegové dál scházejí u skleničky a pronásledováni strachem z možného odposlechu chystají konspirativně nový web Telex, včetně poněkud naivních představ o jeho ekonomice. „Předtím jsem ty kompromisy řešil za ně,“ shrne pak vydavatel Indexu.
Českou epizodu zastoupí v Bruselu Věra Jourová, slibující naději v podobě zákona na ochranu médií, ale vůbec nejzajímavější je závěrečná třetina, v níž se Telex u čtenářů prosadí, ale po příchodu bývalého šéfredaktora Indexu, za nějž kolegové riskovali vlastní existenci, se začne pro změnu drolit zevnitř, kvůli interním sporům, komu vlastně patří a kdo jej vede.
Takže následuje další série odchodů, o to paradoxnější, že tentokrát už se nedá vina svalit na Orbána. Škoda, že až na výjimku ženy působící nyní na Slovensku dokument nesdělí, kde skončil zbytek z osmdesáti rozlícených novinářů a jak je změnil náraz profesní romantiky na realitu.
Prodej bytu 1KK 37,5 m2 Velká Bíteš
U Stadionu, Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
3 588 898 Kč
