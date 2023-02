Ve věku 82 let zemřela herečka Raquel Welchová

Podle serveru tmz.com herecká ikona zemřela doma po krátké nemoci.

Bývalá miss se původně živila jako servírka, ale brzy prorazila ve filmu. Herečka byla magazínem Playboy zvolena Nejžádanější ženou 70. let. Proslavila ji scéna v snímku One Million Years B.C. (Milion let před Kristem) z roku 1966, kde spoře oděná vychází z moře.

Welchová se ve filmech nebála provokovat a v roce 1969 natočila jednu z prvních erotických scén s Jimem Brownem v snímku 100 pušek. Ve filmu Zvíře byl zase jejím hereckým partnerem Jean-Paul Belmondo.

Držitelka zlatého glóbu z roku 1974 za roli ve filmu Tři mušketýři se v 80. letech prosadila hlavně coby trenérka fitnessu, podobně jako její kolegyně Jane Fondová.

Welchová byla čtyřikrát vdaná. Má jednapadesátiletého syna Damona a o dva roky mladší dceru Tahnee.

Připravujeme podrobnosti.