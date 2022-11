Porno, gangy, drogy i stín vraždy. Hvězdný Snoop Dogg chystá životopisný epos

Kontroverzní americký raper Snoop Dogg, označovaný jako hiphopový král západního pobřeží vlastním jménem Calvin Cordozar Broadus Jr. se narodil v roce 1971 v Kalifornii. Otec rodinu opustil, když mu byly jen tři měsíce. Problematický otčím, drogy, gangy, porno... Přezdívku Snoopy dostal doma kvůli své podobnosti s populární komiksovou postavou.

Dogg prodával drogy, režíroval pornofilmy a byl také pasák. Zároveň proměnil tvář hudebního průmyslu. Jeho majetek se odhadoval v červenci 2020 na 150 milionů dolarů. V 90. letech minulého století čelil obvinění z vraždy, byl usvědčen za držení kokainu a zbraní. V letech 2006 a 2007 ho opakovaně zatkli a obvinili z držení zbraní a drog. V roce 2007 mu zakázali vstup do Austrálie a Velké Británie.

V roce 2012 zakázalo mu na dva roky zakázalo vstup Norsko. Cestou na hudební festival v jižním Norsku totiž odhalili policejní psi v jeho zavazadlech osm gramů marihuany. Raperův právník Holger Hagesaeter to okomentoval, že jeho klient „dokáže s tímto rozhodnutím žít“ a nehodlá se odvolat.

Italské celníky naštval, když chtěl v roce 2015 letět z Kalábrie s hotovostí přes 400 tisíc dolarů (v přepočtu podle tehdejšího kurzu asi 10 milionů korun). Agentura ANSA tehdy uvedla, že finanční policie rapperovi polovinu této částky v souladu s právními předpisy pro boj s praním špinavých peněz zadržela. Dolary mu později vrátí, samozřejmě po odpočítání pokuty, kterou stanoví soud. To je jen stručný výčet divokého životního stylu, kterého se tento téměř dvoumetrový muž vůbec nebojí.

Já jsem jediný porno gangster

Skladba Nuthin’ but a ‚G‘ Thang z alba The Chronicle od Dr. Dre je přesně tím, čím Dogg začal přepisovat pravidla platné do té doby v jeho žánru. Napsal ji ve svých 21 letech právě Snoop Doggy Dogg a místo drsných příběhů ulice popisuje druhou stránku života gangstera – život plný drog, žen, sexy a pěnez je přece pohoda. Raketový úspěch songu mu navždy změnil život.

I když to později popřel, jeho kontakty s pouličním gangem Crips byly podle určitých výpovědí velmi provázané. Kvůli nim ho v roce 1993 policie zatkla v souvislosti s vraždou jednoho z řad konkurenčních Bloods. Obvinění ho prokurátor zbavil až o tři roky později. Reagoval na to deskou s názvem The Doggfather.

S podobnou vervou jako do hudebního světa se vrhnul i do pornografického průmyslu. Film Snoop Dogg`s Doggystyle vydalo pornoimpérium Hustler. Marihuana, bazén, ženy s obřími křivkami, koktejly... Na světě byl nejprodávanější pornotitul roku. Natočil i pokračování Snoop Dogg’s Hustlaz: Diary of a Pimp. „Pasákem jsem se na dva roky skutečně stal. Byla to zábava,“ prozradil v rozhovoru pro magazín Rolling Stone v roce 2006 v reakci na to, že spousta ostatních raperů si na pasáky jen hráli.

Snímek o takto činorodém umělci rozhodně nebude nudná či selanková podívaná. „S tímhle projektem jsem si dal načas, protože jsem chtěl perfektního režiséra, skvělého scenáristu a co možná nejlepší produkční zázemí,“ prohlásil Snoop Dogg.

„Jde o jednu z nejmilovanějších osobností hiphopové scény. Jeho životní příběh je silný, autentický a inspirativní,“ dodal režisér Allen Hughes.

V Universal Pictures už v roce 2015 natočili příběh rapové skupiny N.W.A.„Straight Outta Compton“, v roce 2002 také studio vydalo uznávaný životopisný film o Eminemovi „8 Mile“.

V Praze se raper poprové představil v červenci 2007. Na koncertě v tehdy vyprodané pražské Sazka Areně byla jeho předskokanem česká hip hopová kapela PSH. „Tak dobrý hiphopový koncert možná metropole ještě nezažila,“ uváděli recenze. Celosvětově za svou kariéru prodal přes 35 milionů desek.