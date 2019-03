Oscarový představitel Freddieho si zahraje padoucha v příštím Bondovi

O pětadvacátém filmovém příběhu agenta 007 se toho zatím příliš neví, scénář s pracovním názvem Shatterhand prý bude inspirován románem Never Dream of Dying spisovatele Raymonda Bensona.

Okolo Maleka producenti kroužili už dlouho, ten však dosud spekulace vyvracel nabitým pracovním programem kvůli natáčení seriálu Mr. Robot.



Podle webu Collider by však nyní mělo být kvůli posunu natáčecích termínů už před podpisem smlouvy. Server dále upozorňuje, že Malekův padouch bude pravděpodobně nevidomý. Režie se po odstoupivším Dannym Boylovi chopí Cary Joji Fukunaga, pro Daniela Craiga to bude poslední snímek v roli Jamese Bonda.

Do série se znovu jako Bondgirl vrátí Léa Seydouxová a taktéž se zde objeví Ben Whishaw či Ralph Fiennes. Tvůrci se údajně snaží domluvit i s dalším držitelem Oscara, rádi by totiž ve filmu viděli herečku Lupitu Nyong’o. Nová bondovka se začne natáčet v dubnu, do kin se dostane zhruba rok poté.