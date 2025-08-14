John Rambo je zpět. Už se ví, kdo v novém filmu převezme Stalloneho slavnou roli

Novým Johnem Rambem by se měl stát herec Noah Centineo. Se zprávou jako první přišel server Deadline. Devětadvacetiletý Američan se objevil v několika projektech Netflixu (zejména seriál Rekrut), v kinech jej diváci mohli vidět v jedné z vedlejších rolí akční sci-fi Black Adam. Se Stallonem jej pojí skutečnost, že i on má italské předky, což byla patrně jedna z podmínek pro tuto roli.
Režie novinky, která by se měla začít natáčet v Thajsku a dočká se snad hned příští rok premiéry, se chopí finský filmař Jalmari Helander. Ten se proslavil poměrně dobře přijatou akční řežbou Sisu, takže má s žánrem své zkušenosti. Scénář pak píše dvojice Sohrab Noshirvani a Rory Haines, tedy tvůrci zmíněného Black Adama.
Původní film Rambo (s originálním názvem First Blood) z roku 1982 patří mezi legendy žánru a vedle série o boxeru Rockym nabídl Sylvesteru Stallonemu jednu z jeho dvou ikonických rolí. Temný snímek vznikl dle knihy Davida Morrella a vyprávěl příběh vietnamského veterána, který se v USA marně snaží začlenit zpět do společnosti. Film ve své době velice zarezonoval a připomenul obtíže spojené s návraty válečných vysloužilců.
Následná čtyři pokračování už sázela čistě na akční scény a posílala válečného veterána postupně do Vietnamu, Afghánistánu či Barmy. Stallone se svou rolí stárl a naposledy si hrdinu zahrál v roce 2019 ve snímku symbolicky pojmenovaném Rambo: Poslední krev.
Nyní tedy značku čeká oživení, hrdinu diváci uvidí opět ve vietnamské džungli v časech války. Pracovní název chystaného filmu zní jednoduše John Rambo.