Šil, vařil, hrál si. Táta uměl všechno, líčí dcera tvůrce Kinoautomatu

Když jí bylo dvanáct let, tatínek jí sdělil, že vymyslel film, v němž budou vývoj děje určovat hlasováním sami diváci. „Vůbec mě to od něj nepřekvapilo,“ vzpomíná Alena Činčerová.

Že nemá doma tak docela obyčejného tátu, si uvědomila dost brzy. Své dcery budil pozdravem „Vstávejte, Růženy“, a pokud je měl vyprovázet třeba do školky, oblékl si kalhoty přes pyžamo.

„Připadalo mi to sympatické, v naší rodině se totiž nekonal obvyklý ranní shon, nervozita, bitva o koupelnu, a to se mi líbilo. Říkala jsem si už tehdy, že bych taky ráda vedla podobný život,“ vzpomíná na soužití otce umělce a matky vědkyně.

Ovšem Radúz Činčera, který před průlomovým Kinoautomatem pracoval v Krátkém filmu a mimo jiné natočil ceněné divadelní dokumenty Romeo a Julie 63 či Mlha, byl podle Činčerové neobyčejně kreativní i mimo svou profesi. „Měl talent na dětské hry, pamatuji si třeba, že stan v pokoji nám přibil klidně do parket. Připadal mi jako kouzelník, uměl všechno,“ líčí.

Jistou roli v dráze všeuměla s nekonečnou fantazií sehrála i jeho průprava. Vystudoval sice filozofii, jmenovitě divadelní vědu a estetiku, ale za války, kdy byly školy zavřené, si vyzkoušel i techniku. Navíc měl nadání pro jazyky, ovládal jich několik, jen ruštinu pyšně odmítal. „Pod jeho vlivem jsem se také cizím řečem věnovala,“ přiznává dcera.

Pro svou profesi dostala díky otci ještě jinou cennou školu, totiž lekci, jak psát průvodní komentáře k dokumentům. Když vznikal snímek Motýli tady nežijí, což je příběh židovských dětí z terezínského ghetta, radil prý tvůrcům, ať jdou v komentáři proti obecným zvyklostem, protože působivější jsou konkrétní detaily – třeba že dědeček dostával k jídlu tvrdé kůrky, které už nerozkousal.

Za normalizace se Činčera k filmu takřka nedostal, ale coby autor Kinoautomatu, jenž se stal v roce 1967 na světové výstavě v Montrealu naprostou senzací, se mohl věnovat vytváření audiovizuálních programů pro podobné zahraniční události.

Takže novou podobu Kinoautomatu předvedl ve Státech, projekty The Sound Game Show, Bláznivá cesta či The Scroll dělal pro Kanadu a Japonsko, československou reprezentaci na světové výstavě ve Vancouveru zastoupil programem Actorscope a Selectorama, následně pro Ósaku vymyslel Cinelabyrinth.

Vozil si z cest nejen další uznání, nýbrž také recepty. „Táta uměl mimo jiné i skvěle vařit, nejraději steaky, ale taky se rád inspiroval jídly z ciziny. Pamatuji si na příhodu s režisérem Jánem Roháčem, kterého pozval na šneky; když zpracoval hroudu másla s bylinkami a česnekem, odběhl ještě pro čerstvé pečivo a po návratu zjistil, že Roháč se do toho ochuceného másla bez šneků i přílohy už pořádně zakousl,“ směje se Činčerová.

Co ještě uměl Radúz Činčera? „Jak říkám, všechno. Skvěle třeba kreslil. Ale taky ovládal krejčovské řemeslo, ušil mi do tanečních sametové kalhoty, které jsem si vysnila a nebyly tenkrát k dostání. Vlastnoručně nám vyrobil sezení k jídelnímu stolu, piliny odfukoval fénem na vlasy,“ vypočítává jeho dcera.

Objevitelskou náturu zřejmě zdědil, protože v rodině se traduje, že už dědeček Činčera, povoláním ředitel školy, vymýšlel nové sportovní hry a nakupoval k výuce moderní pomůcky. „Ovšem radnice mu to neproplatila, měl z toho smrt a babička pak dlouho splácela dluhy. Nicméně jeho syn byl nejspíše jediné dítě v tehdejším Československu, které mělo doma epidiaskop,“ zmiňuje v dané době unikátní projekční přístroj.

Co by dělal objevitel interaktivního zážitku dnes? „Určitě by nadšeně vymýšlel nové technologie, to ho vždycky bavilo, ale také by trval na tom, že sám efekt nestačí, že interaktivita musí mít smysl,“ uvažuje Alena Činčerová.

Když se v roce 2006 konala obnovená premiéra Kinoautomatu v Londýně, byla nervózní, bála se, jestli nápad nezestárl. Ale nejen reakce publika ji uklidnily: „Po představení mi řekl jeden britský novinář, zda vůbec vím, že můj otec předstihl dobu o dobrých čtyřicet let.“

Paradoxně v Česku, odkud pochází, není sto let po Činčerově narození Kinoautomat k vidění. „Uvádí se tam, kam nás pozvou, nabídky ze zahraničí chodí neustále, stářím Kinoautomat získává na ceně. Nicméně jsme se usnesli, že si po čistě technické stránce zaslouží aktualizaci,“ zmiňuje Činčerová nejbližší plány na počest otcova jubilea.