Na pódiu s nimi stanuli hlavní aktér dánsko-českého projektu, ruský učitel Pavel Talankin, který ze země provezl vlastní záběry ukazující tlak ruské válečné propagandy na školství, a režisér dokumentu David Borenstein. „Nejdříve jsme si blahopřáli my čtyři navzájem,“ sdělil Síbrt z produkční společnosti PINK.
Co všechno právě máte za sebou?
Hned po vyhlášení jsme absolvovali fotografování, rozhovory, prostě celé to mediální kolečko, a teď zrovna kráčíme na tradiční párty Governors Ball. I se soškami, za Česko jsme mohli s partnerkou dostat jen jednu.
Film si vede dobře už teď, oscarová výhra zájem o něj ještě zvedne.