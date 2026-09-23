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Byl to pankáč, vzpomínají Chinaski ve filmu věnovaném kytaristovi Radimu Hladíkovi

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  10:30
Letos v prosinci bude mít premiéru dokument Radim Hladík: Má hra. Tvůrci jej připomenou nejen jako kytaristu Blue Effectu, ale i producenta, který stál u začátků kapely Chinaski. Zmíní také Hladíkův vliv na několik generací českých kytaristů.

Dokument Radim Hladík: Má hra připravují Radim Hladík jr. a Boris Machytka. Ve filmu promluví více než dvě desítky Hladíkových spoluhráčů, přátel a dalších osobností, mezi nimiž jsou vedle Michala Pavlíčka a členů Chinaski také Vladimír Mišík, Viktor Sodoma, Jan Farmer Obermayer, Jiří Kozel, Pavol Hammel, Lešek Semelka, Luboš Pospíšil nebo David Koller.

Kytarista Radim Hladík, za pianem Lešek Semelka
Kytarista Radim Hladík
Kapela Blue Effect v sestavě (zleva) Jiří Kozel, Lešek Semelka, Radim Hladík, Vlado Čech
Blue Effect v obsazení (zleva) Vlado Čech, Radim Hladík, Lešek Semelka
9 fotografií

„Radim byl vlastně pankáč,“ vzpomíná v dokumentu Michal Malátný, frontman Chinaski, kterým Radim Hladík produkoval první tři alba. Ve studiu podle něj kapele nic nediktoval, spíš čekal, s čím muzikanti přijdou sami. Když například chtěli v jedné skladbě mlátit do železné tyče, Hladík byl okamžitě pro. „Byl neuvěřitelně svobodný člověk,“ dodává Malátný.

Jeho kytarovou osobnost připomínají kytaristé Michal Pavlíček nebo Tomáš Valášek. Druhý jmenovaný byl podle svých slov jeho jediným žákem a dodnes si pamatuje jednoduchou radu, kterou od něj dostal: jít vlastní cestou. Hladík podle něj přesně tak fungoval. Michal Pavlíček zase připomíná, jak snadno byl Hladíkův rukopis rozpoznatelný bez ohledu na nástroj: „Zazní první tón a já vím, že to je on.“ Zvuk podle něj nevychází jen z kytary nebo aparátu, ale především z rukou, ataku a vnitřního cítění hráče.

PROFIL: Hladík byl skutečná superstar, přesto se vždy držel v pozadí

Premiéra filmu se uskuteční 17. prosince v pražském kině Lucerna, tedy téměř přesně deset let od úmrtí Radima Hladíka. Letošní rok zároveň připomíná jeho nedožité osmdesáté narozeniny. Prosincové připomínky doprovodí koncertní turné Pocta Radimu Hladíkovi, Má hra – Tour 2026 na němž vystoupí členové poslední sestavy Blue Effect spolu s přáteli a hosty, kteří Radima Hladíka provázeli napříč jeho hudební dráhou.

Zazní jak zásadní skladby jeho tvorby, tak i repertoár projektu Nová syntéza v provedení s CBC Big Bandem, připomenuty budou rovněž písně skupiny The Matadors v podání Viktora Sodomy. Součástí připomínek bude také první knižní monografie věnovaná Radimu Hladíkovi z pera Honzy Vedrala, který vyjde v listopadu a zveřejnění dosud nevydaných hudebních nahrávek u vydavatelství Supraphon.

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