Zábavně stylizovanému dokumentu o šumavských samotářích vévodí dvojčata František a Ondřej Klišíkovi, jejichž celoživotní soužití včetně hašteření připomíná dlouholeté manželství. Už při festivalové projekci člověka maně napadalo, jestli by oba svérázní bratři vůbec dokázali žít odděleně; poté, co se den po karlovarském triumfu František Klišík utopil v rybníce v obci Ohrobec, se hypotetická možnost zhmotnila.
Vtip prosakuje odevšad, ať se šlape zelí, tlačí pluh za traktorem, zkouší domácké rodeo nebo zabíjí drůbež: „Už jsi v jiným světě, vole!“