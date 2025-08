Pozornost si užíval a do Varů to jel vyhrát, vzpomíná Palán na zesnulého Klišíka

14:00

Podle spisovatele Aleše Palána měl zesnulý poustevník František Klišík před cestou na karlovarský festival smělý plán: „Jedu to tam vyhrát a pak do Indie.“ Přestože mu to vyšlo jen z poloviny, jeho přátelé si prý nyní říkají, že Franta je patrně někde v té své Indii. Palán v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal nejen na natáčení vítězného dokumentu Raději zešílet v divočině, ale i na vznik stejnojmenné knihy.