Když člověk přijede na „Filmovku“, cítí, že město žije festivalem, ale nikde nevidí velká loga firem a stany jako na jiných festivalech, kde jsou partneři logicky potřeba. Jak se vám tohle daří udržet?
Je to vlastně unikát. Jeden kolega mi přesně říkal to, co mi říkáte vy. Že na spoustě akcí je vlastně padesát procent festivalu a dalších padesát procent něčeho úplně jiného, co to dofinancovává. A nic proti, je to pochopitelné, ale tohle prostě Filmovka nemá. U nás je to devadesát procent festivalu a jenom deset procent těch věcí okolo.
Požádala jsem už na jaře o schůzku s ministrem jménem Asociace českých filmových festivalů. Chtěli jsme vysvětlit, co jsou naše festivaly zač a co potřebují, jak jsem to dělala s každým novým ministrem v minulosti. A vždycky nás v nějaký okamžik přijali. U současného ministra se to zatím nepovedlo.