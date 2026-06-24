Ikonický režisér (Kill Bill, Pulp Fiction, Hanebný pancharti) a australská popová superstar se o víkendu společně pohybovali po velšském městečku Porthcawl. Podle místního média natáčeli scény z pohřbu v kostele Newton Church a smuteční hostinu v hostinci Saltwater Inn.
„Poslal jsem mu mail s nástinem příběhu. Upřímně jsem mu napsal, že v něj jako herce věřím. Je jedním z nejlepších vypravěčů, kteří umí vyprávět prostřednictvím rozhovoru. Říkal jsem si, že by to pro tu postavu bylo skvělé. Nečekal jsem, že se mi ozve. O dva týdny později mi ale jeho agent odpověděl, že to Quentina zaujalo,“ pochlubil se Adams v rozhovoru pro Variety.
V novém filmu, který vzniká pod hlavičkou newyorské produkční společnosti Visor Entertainment, se dále objeví také Jason Isaacs, Allison Williamsová, Sofia Boutella nebo raper RZA.
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Zatím poslední Adamsův snímek Only What We Carry s obsazením Quentina Tarantina natočil režisér ve francouzském Deauville za pouhých šest dní. Příběh pojednává o milostných zápletkách mezi tanečnicí, její sestrou a bývalým choreografem.