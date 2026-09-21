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Máte problémy v Hollywoodu? Vše vyřeší trojice Pitt, Fincher a Tarantino

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  14:57
Netflix zveřejnil trailer filmu Další (ne)zdary Cliffa Boothe, který podle scénáře Quentina Tarantina natočil David Fincher. Snímek v Bradem Pittem v hlavní roli navazuje na Tarantinův zatím poslední režijní počin Tenkrát v Hollywoodu a premiéru bude mít 23. prosince.

Vraždy, vydírání, krádeže – zkrátka běžné léto v Hollywoodu. Píše se rok 1977, osm let poté, co se Cliff Booth (Brad Pitt) setkal s Mansonovou rodinou v alternativní verzi roku 1969, kterou Quentin Tarantino představil ve filmu Tenkrát v Hollywoodu.

Trailer k filmu Další (ne)zdary Cliffa Boothe
Brad Pitt ve filmu Další (ne)zdary Cliffa Boothe
Tenkrát v Hollywoodu od Quentina Tarantina
Brad Pitt ve filmu Tenkrát v Hollywoodu
9 fotografií

Ve filmu Další (ne)zdary Cliffa Boothe, který podle nového Tarantinova scénáře režíruje David Fincher (Sedm, Klub rváčů nebo Zodiac), už ale pohádka skončila. Los Angeles už nepotřebuje kaskadéra, který si umí poradit s hippies, jako kdysi. Hollywood však bude mít problémy vždycky – a některé z nich dokáže vyřešit jen někdo s Cliffovými jedinečnými a občas ne zcela legálními schopnostmi. Když si zrovna nevydělává jako barman nebo promítač, Cliff Booth se stará o problémy hollywoodských hvězd – a občas i těch, kteří mají ke hvězdám poněkud dál.

Cliffovu zvědavost vzbudí telefonát talentové agentky Karen Crosby (Elizabeth Debicki), která se na něj obrátí jménem svého klienta, televizní megahvězdy Charlieho Peterse (Scott Caan) – muže známého tím, že si kaskadérské kousky dělá sám. Postupně poznává i další postavy z Charlieho světa: jeho bystrou manželku Toni (Carla Gugino) nebo Rodericka „Hot Roda“ Harrisona (Yahya Abdul-Mateen II), bývalého šampiona profesionálního fotbalu, který se stal filmovou hvězdou.

RECENZE: Tenkrát v Hollywoodu se najde vše, co má (nejen) Tarantino rád

A pak jsou tu bratři Verduscovi (Matt Groove a JB Tadena), tajemní gangsteři, kteří rozsévají chaos po celém městě. Z někdejší pohádky se stává kriminální příběh – směs násilí, ambicí a touhy, která se může zrodit jedině v Los Angeles.

Nadupaný trailer je sestříhaný do rytmu skladby Black Dog od Led Zeppelin a jeho vizuální stránka je zcela v duchu režijního perfekcionismu Davida Finchera, jehož cit pro dokonalou kompozici záběrů snese srovnání se samotným Stanleyem Kubrickem blahé paměti.

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