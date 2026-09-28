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Lidé se bojí identifikovat jako nebinární, reakce okolí jsou zlé, říká Corrinová
„Stejně jako většina lidí jsem si Elizabeth zamilovala, když jsem Pýchu a předsudek poprvé četla jako teenagerka. Od té doby jsem se v nejrůznějších situacích často sama sebe ptala… co by asi udělala Lizzy?“ uvedla herečka pro Substack Netflix UK.
„Geniální na tomto příběhu je, že se k němu můžete vracet znovu a znovu, vítat jeho postavy jako staré přátele a pokaždé se od nich naučit něco nového,“ uvedla herečka.
Scenáristka Dolly Aldertonová podle ní vynesla na povrch, co jiná zpracování opomenula a zároveň nechala ještě více vyniknout to, co čtenáři mají nejraději. „Díky její adaptaci tento příběh poprvé nevnímám jen jako milostný příběh, který nám všem nastavil laťku romantiky, ale také jako milostný dopis sesterskému poutu a rodině,“ říká Corrinová.
Příběh se odehrává v rodině Bennetových, jejíchž pět dcer se ocitá pod tlakem společenských očekávání a hledání vhodných manželů. Když se v jejich okolí objeví několik zámožných svobodných mužů, začíná se jejich život rychle měnit.
Jane Bennetová si získá pozornost okouzlujícího pana Bingleyho. Její sestra Elizabeth však k jeho příteli, hrdému panu Darcymu, zpočátku sympatie rozhodně nechová. Nečekaná setkání, první dojmy a rodinné skandály ale postupně zamíchají jejich vztahy.
Elizabeth se tak musí vyrovnat nejen s vlastními předsudky, ale také s otázkou, co pro ni skutečně znamená láska.
Nová šestidílná série v režii Eurose Lyna, který stojí mimo jiné za seriálem Srdcerváči, bude mít na Netflixu premiéru 3. prosince.