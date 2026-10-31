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Kdo zabil Míšu Sikorovou? Před deseti lety měla premiéru seriálová událost Pustina

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  16:30
Syrový obraz severočeské krajiny, soustředěné herecké výkony, propracovaný scénář a precizní režie. Těmito i dalšími kvalitami přikovalo diváky k obrazovkám osmidílné kriminálně-sociální drama Pustina z produkce HBO. V pátek 30. října uplynulo deset let od jeho premiéry.

Příběh se odehrává ve fiktivní severočeské obci, jejíž existence je ohrožena rozšiřováním těžby hnědého uhlí. Starostka Hana Sikorová bojuje proti těžební společnosti, která obyvatelům nabízí peníze výměnou za opuštění jejich domovů. Když však zmizí její čtrnáctiletá dcera Míša, propojí se spor o budoucnost obce s osobním dramatem rodiny. Pátrání postupně odhaluje napětí a tajemství uvnitř místní komunity.

Tvůrčí tým seriálu tvořily výrazné osobnosti. Scénář napsal Štěpán Hulík, autor minisérií Hořící keř a Podezření, režie se ujali Ivan Zachariáš a Alice Nellis. Za kamerou stáli Štěpán Kučera a Matěj Cibulka, hudbu složil David Boulter z britské indie rockové kapely Tindersticks.

RECENZE: Ve filmařsky silné Pustině se dávno zapomněli smát

Hlavní postavu Hany Sikorové ztvárnila Zuzana Stivínová, jejího bývalého manžela Karla Sikoru Jaroslav Dušek a starší dceru Kláru Eliška Křenková. V dalších rolích se představili mimo jiné Leoš Noha, Jan Cina, Štěpán Benoni, Oskar Hes, Eva Holubová, Miroslav Vladyka, Martin Sitta, Petra Špalková, Ivan Krúpa, Richard Stanke a Adrian Jastraban.

Výraznou součástí seriálu se stal také samotný svět, v němž se příběh odehrává. Natáčelo se mimo jiné v Komořanech, na zámku Jezeří, v Holi u Prahy, Vrbici, Kladně, Kersku a v prostředí povrchových dolů u Kadaně.

Pustina se k divákům dostala ještě před televizní premiérou. První dvě epizody byly v červenci 2016 představeny na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Následně seriál zamířil na jeden z nejvýznamnějších světových filmových festivalů, Toronto International Film Festival, kde byl uveden v programu Primetime.

Mezinárodní festivalový ohlas seriálu připomíná také HBO, které Pustinu řadí spolu s Hořícím keřem a seriálem Bez vědomí mezi své tituly úspěšné na zahraničních festivalech.

Seriál se prosadil také mezi televizními projekty nominovanými na Českého lva. V rámci 24. ročníku cen České filmové a televizní akademie získal nominaci v kategorii Nejlepší dramatický televizní seriál, v níž soupeřil se seriály Kosmo a Rapl.

Pustina
Eva Holubová v seriálu Pustina (2016)
Tým seriálu Pustina, který získal Českého lva v kategorii nejlepší dramatický televizní seriál
Ze seriálu Pustina
7 fotografií
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