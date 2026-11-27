Od prvního záběru je jasné, že tvůrcům záleželo na tom, aby se divák ocitl v důvěrně známém světě. Kulisy, tónování scény a kamerová práce snaživě citují Ridleyho Scotta, hudební motivy z pera Leopolda Rosse (bratr Atticuse Rosse, společně s Trentem Reznorem člen skupiny Nine Inch Nails) se ze všech sil snaží přiblížit památným Vangelisovým tesklivým syntezátorovým malbám. Píše se sice rok 2099, ale vše tak okatě připomíná původní film – připomeňme, že se odehrával v roce 2019 – až se nechce věřit, že by se technologie za osmdesát let nikam neposunula.
Leccos zachraňují herecké výkony – především dvojice hlavních protagonistek – a působivé scenérie. Pro tuzemského diváka je tu navíc bonus.