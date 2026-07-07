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PRVNÍ DOJMY: „Stará kráva zase brečí.“ Proč Bára Basiková ovládla Vary

Mirka Spáčilová
  13:00
Bára Basiková na premiéře časosběrného dokumentu o jejím životě (6. července...

Bára Basiková na premiéře časosběrného dokumentu o jejím životě (6. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Bára Basiková v dokumentu Heleny Třeštíkové
Bára Basiková v dokumentu Heleny Třeštíkové
Bára Basiková v dokumentu Heleny Třeštíkové
Bára Basiková v časosběrném dokumentu Bára Basiková (2026)
12 fotografií
Kdyby se dojímaly jen ženy, ale tolik mužů, kteří si utírají slzu, snad Velký sál Thermalu na karlovarském festivalu ještě nezažil. Přitom časosběrný portrét Bára Basiková není ufňukaný, neboť aktérka své slabé chvilky sama shazuje: „Stará kráva zase brečí.“ A režisérka Helena Třeštíková umí emoce navodit, ne vnucovat.

Nerozhoduje, jestli divák holduje rocku, muzikálu nebo úplně jiným hudebním žánrům, než jaké Basiková zastupuje. Ze snímku jasně plyne, že má dar výjimečného hlasu, ale také dar vybírat si nesprávné muže a dar postavit se vlastnímu sebeklamu.

Upřímnost, s níž zpěvačka mluví o svých vztazích, počínaje matkou a konče krachem tří manželství, je až omračující. Sice někdy Třeštíkové poví: Nikomu jinému bych to neřekla, to je jenom pro náš rockový deník, ale i takové krajní pasáže ve výsledném střihu ponechala.

Metoda časosběru navíc umožňuje nahlédnout, jak sama Basiková s odstupem poctivě přiznává, kde se zmýlila, kdy prohlédla, jak skončila na psychiatrii a proč si leckdy nemohla vybírat, kterou práci přijme. V jedné fázi třeba platí několik bytů: dcer, expartnera a svůj, kdy žije se synem.

Aniž by si stěžovala, boří představy o luxusním životě populárních hvězd. Jednou ukáže, že jí na účtu zbývá sedm set korun. A jindy zase střízlivě komentuje své koncertní turné s Alexandrovci: „Táta by mě zabil za to, že zpívám s Rusáky, ale prostě potřebuju peníze.“

Bára Basiková v dokumentu Heleny Třeštíkové
Bára Basiková na premiéře časosběrného dokumentu o jejím životě (6. července 2026)
Bára Basiková v dokumentu Heleny Třeštíkové
Bára Basiková v dokumentu Heleny Třeštíkové
Bára Basiková v časosběrném dokumentu Bára Basiková (2026)
12 fotografií

Za covidu si hledá jakoukoli práci, v osamění zkouší inzerát na seznamce a rozesměje zjištěním, že „v mém věku jsou tam samí staří chlapi, to je hrůza!“ Ale přitom z ní tryská taková přirozená síla a zodpovědnost vůči dětem, až se člověk zastydí za vlastní stesky.

Dokument Bára Basiková je zkrátka léčivě pozitivní a zdravě nestrojený. Ani jeho aktérka, ani režisérka se nechtějí stylizovat, natož zalíbit, nehledají obdiv, neřkuli soucit. A když Basiková zazpívá, jako by osvobozovala ze soukromých trampot nejen sebe.

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