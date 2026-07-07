Nerozhoduje, jestli divák holduje rocku, muzikálu nebo úplně jiným hudebním žánrům, než jaké Basiková zastupuje. Ze snímku jasně plyne, že má dar výjimečného hlasu, ale také dar vybírat si nesprávné muže a dar postavit se vlastnímu sebeklamu.
Upřímnost, s níž zpěvačka mluví o svých vztazích, počínaje matkou a konče krachem tří manželství, je až omračující. Sice někdy Třeštíkové poví: Nikomu jinému bych to neřekla, to je jenom pro náš rockový deník, ale i takové krajní pasáže ve výsledném střihu ponechala.
Metoda časosběru navíc umožňuje nahlédnout, jak sama Basiková s odstupem poctivě přiznává, kde se zmýlila, kdy prohlédla, jak skončila na psychiatrii a proč si leckdy nemohla vybírat, kterou práci přijme. V jedné fázi třeba platí několik bytů: dcer, expartnera a svůj, kdy žije se synem.
Aniž by si stěžovala, boří představy o luxusním životě populárních hvězd. Jednou ukáže, že jí na účtu zbývá sedm set korun. A jindy zase střízlivě komentuje své koncertní turné s Alexandrovci: „Táta by mě zabil za to, že zpívám s Rusáky, ale prostě potřebuju peníze.“
Za covidu si hledá jakoukoli práci, v osamění zkouší inzerát na seznamce a rozesměje zjištěním, že „v mém věku jsou tam samí staří chlapi, to je hrůza!“ Ale přitom z ní tryská taková přirozená síla a zodpovědnost vůči dětem, až se člověk zastydí za vlastní stesky.
Dokument Bára Basiková je zkrátka léčivě pozitivní a zdravě nestrojený. Ani jeho aktérka, ani režisérka se nechtějí stylizovat, natož zalíbit, nehledají obdiv, neřkuli soucit. A když Basiková zazpívá, jako by osvobozovala ze soukromých trampot nejen sebe.