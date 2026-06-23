Klempíř podle čtyř členů komise vystavuje Českou televizi a Český rozhlas zvýšenému riziku svévolných politických tlaků.
„Komise - jako zástupce filmařské obce - také varuje, že znejistěním stabilního a předvídatelného fungování České televize toto rozhodnutí - bude-li naplněno - neblaze ovlivní produkci audiovizuální tvorby, která je často na spolupráci s Českou televizí finančně i dramaturgickou spoluúčastí závislá,“ uvedli filmaři.
Nesouhlas vyjádřili i s některými z dalších kroků vládní koalice, které podle nich ohrožují svobodnou kulturu. Pod rezignaci se podepsali Kateřina Svatoňová, Michaela Pavlátová, Roman Vávra a Ondřej Kepka.
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Demonstrace byla o penězích, ne o hodnotách či nezávislosti, míní Klempíř
Vláda rozhodla o zrušení dosavadního systému televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje jej financováním ze státního rozpočtu. Rozpočty obou institucí se podle vládního plánu mají snížit asi o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun proti letošku. ČT a ČRo uvedly, že by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 zaměstnanců ze 4 250. Podle iniciativy Veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.
Změnu financování vláda odůvodňuje mimo jiné plněním slibů voličům a úsporami. Koaliční politici tvrdí, že nezávislost ČT a ČRo tím není nijak ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie.
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Čapek, Tyranie i minuta ticha. ČT a ČRo protestovaly proti změně financování
Na podporu veřejnoprávních médií se na nedělní demonstraci sešly tisíce lidí. Zaměstnanci ČT i ČRo kvůli změně financování vyhlásili v pondělí 24hodinovou výstražnou stávku. Opozice mluví o útoku vlády na média veřejné služby. Podporu médiím vyjádřily některé neziskové organizace, lidé z řad umělců i ombudsmani.