VIDEO: Kvůli filmu s Rodenem svítil Hrad až do rána. Za pět tisíc korun

Záběr z kanceláře Igora Bareše coby advokáta Kříže mířil přímo na Hradčany. Natáčelo se celou noc, ovšem na Hradě se zhasíná v jednu ráno. Členové produkce vytáhli telefony a snažili se využít svých kontaktů. Bohužel bez úspěchu, takže museli podat oficiální žádost.

Kancelář Pražského hradu vyšla filmařům vstříc, za poplatek 5500 korun mohlo sídlo svítit až do čtyř do rána. Thriller s Karlem Rodenem v hlavní roli muže, jenž po dvaceti letech oživí minulost v přímém vysílání, jde do kin 28. dubna. Ukázku z natáčení se svítícím Hradem najdete na videu.