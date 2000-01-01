náhledy
Pro roli je občas třeba něco obětovat. Své o tom ví řada hollywoodských herců, jejichž proměny je stály hodiny v maskérně a pořádné výkyvy na váze. Některým razantní změny image přinesly kýžené vavříny, jiným i podlomily zdraví. V galerii si prohlédněte změny vizáží slavných, nad kterými se až tají dech.
Autor: koláž iDNES.cz
Gary Oldman se takto díky práci maskérů proměnil v britského premiéra Winstona Churchilla pro film Nejtemnější hodina.
Autor: CinemArt
Hodiny v maskérně trávila australská hvězda Nicole Kidmanová kvůli roli slavné spisovatelky Virginie Woolfové ve snímku Hodiny. Její ikonická proměna a především umělý nos, patří mezi nejdokonalejší herecké změny image 21. století. Za film si mimo jiné odnesla sošku Oscara.
Autor: Profimedia.cz
Velkou změnou, především v maskérně, prošel Jared Leto ve smínku Klub poslední naděje, která mu nakonec při udílení Oscarů v roce 2014 vynesla sošku v kategorii Nejlepší výkon herce ve vedlejší roli.
Autor: Profimedia.cz
Zac Efron pro roli v životopisném sportovním dramatu Železní bratři o slavné wrestlingové rodině Von Erichových ztvárnil Kevina Von Ericha. V rámci přípravy během několika měsíců nabral 7 kg svalové hmoty a trénoval několikrát denně.
Autor: Profimedia.cz
Hollywoodský krasavec Zac Efron se již dávno vymanil z role Troye Boltona v Muzikálu ze střední.
Autor: AP
Britský herec Christian Bale je pověstný jako herecký chameleon, jehož fyzicky náročné proměny se po čase začaly podepisovat na jeho zdraví.
Autor: Warner Bros
Christian Bale vlevo v roli Trevora Reznika ve filmu Mechanik (2004) a vpravo jako Patrick Bateman ve filmu Americké psycho (2000).
Autor: Koláž - iDNES.cz
Další z neskutečných proměn Christiana Balea. Ve filmu Špinavý trik kvůli roli podvodníka Irvinga Rosenfelda přibral 19–20 kg. Přiznal, že jedl hodně koláčů, koblih a cheeseburgerů, aby získal zavalité břicho. Změna image patří k nejextrémnějším v jeho kariéře.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sydney Sweeney jako boxerská legenda Christy Martinová ve filmu Christy. Kvůli roli nabrala až 14 kg na váze.
Autor: Profimedia.cz
Dvojnásovná držitelka Oscara a jedna z nejzářivějších hvězd Hollywoodu Cate Blanchettová si ve snímku Manifesto (2015) režiséra Juliana Rosefeldta střihla ne jednu, ale dokonce třináct rolí najednou. Mezi nimi byla i postava bezdomovce.
Autor: Artcam
V civilu éterická herečka Rooney Mara brilantně zpodobnila postavu Lisbeth Salanderové z pera švédského spisovatele Stiega Larssona v dramatu Muži, kteří nenávidí ženy.
Průlomovou rolí v kariéře jihoafrické herečky Charlize Theronové bylo obsazení do hlavní role ve filmu Zrůda (2003), kde ztvárnila reálnou sériovou vražedkyni Aileen Wuornosovou. Za svůj herecký výkon byla oceněná Oscarem.
Autor: Profimedia.cz
Irský herec Colin Farrell byl zase k nepoznání pod vrstvami make-upu a protéz v titulní roli seriálu Tučňák. V maskérně trávil 3-4 hodiny denně.
Autor: Profimedia.cz
Raper a herec 50 Cent pro roli ve snímku Nezvratná diagnóza (2011) zhubl téměř 25 kg za pouhých 9 týdnů.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli 50 Cent v osobním životě dbá na to, aby měl velké svaly, kvůli tomuto snímku nejedl a hubl.
Autor: koláž iDNES.cz
Jedna závěrečná na odlehčení. Těžko byste poznali na první pohled českého herce Martina Dejdara v roli svérázného Ozzáka v dnes již legendárním sitcomu Comeback. Herci přitom stačilo pořádně vycpat břicho, nasadit paruku, přilepit typický knír a Dejdara byste hledali marně.
Autor: Archiv TV Nova