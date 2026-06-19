Christian Bale, Sydney Sweeney i 50 Cent. Podívejte se, kdo kvůli roli obětoval vzhled
Tipy z televizního programu
Recenze: Croodsovi 65 %, Ghost Rider 2: Duch pomsty 30 %, Kurýr: Restart 40 %, Muzzikanti 25 %, Pašerák 50 %, Terminátor: Temný osud 60 %, Planeta opic 60 %, Dítě číslo 44 55 %, Jason Bourne 65 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %, Karel, já a ty 50 %, Případ se štěnicí 60 %, Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 60 %, Shazam! 50 %, Pařba ve Vegas 60 %, Království nebeské 50 %, Noc v muzeu 2 60 %, Panenky na útěku 55 %, Život v hajzlu 55 %, Apokalypsa v Hollywoodu 50 %
Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Vrátím se, slíbil Schwarzenegger zaplněnému Žofínu. Fotka s ním stála dvacet tisíc
Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupil ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...
Vyprodat čtvrtý Eden za 24 hodin. Všichni od Ewy Farné chtěli, jen technika nebyla
Mohli všichni - vystupující, zvukaři, světla, dokonce i diváci. Ale chyběla technika. Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden. Na poslední chvíli...
KVÍZ: Plha se hlásí! Jak dobře znáte komedii „Marečku, podejte mi pero!“?
Zní to neuvěřitelně, ale „študácké“ komedii „Marečku, podejte mi pero!“ ze scenáristického pera pánů Šlajse a Tučka – pardon, Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka – je už kulatých padesát let....
Diva! Bohyně! hlásí zpěváci i sportovci. Kdo všechno zamířil na Farnou do Edenu?
Ewa Farna má za sebou dva ze tří koncertů v pražském Edenu a sociální sítě se plní chválou nejen od běžných fanoušků, ale i od kolegů z showbyznysu nebo slavných sportovců. V publiku jste mohli...
Christian Bale, Sydney Sweeney i 50 Cent. Podívejte se, kdo kvůli roli obětoval vzhled
Pro roli je občas třeba něco obětovat. Své o tom ví řada hollywoodských herců, jejichž proměny je stály hodiny v maskérně a pořádné výkyvy na váze. Některým razantní změny image přinesly kýžené...
Nejen tmavá Helena Trójská. Které další filmové obsazení vyvolávalo kontroverze?
Internetové vlny v poslední době víří kontroverze kolem historického snímku Christophera Nolana Odyssea, jenž vstoupí do kin 16. července. Fanouškům vadí především obsazení oscarové herečky mexického...
Příručka první pomoci je mým splněným snem, přiznává záchranář Dvořák
Kniha, která může zachránit životy. Tak záchranář Marek Dvořák a spisovatel Martin Moravec ve čtvrtek představili nový, již druhý společný počin v bazénu v pražském Podolí. Součástí byla ukázka...
RECENZE: Proč shořel tenhle táta? Hanišová jako vypravěčka ztratila hloubku
Co se dá dělat, když dnešním světem čím dál ostřeji cloumají dezinformátoři, náckové a konspirátoři? Jak se vyrovnat s tím, že globální i lokální politiku opanují cynická sebestředná monstra, co mají...
Vrátím se, slíbil Schwarzenegger zaplněnému Žofínu. Fotka s ním stála dvacet tisíc
Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupil ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...
Ben Cristovao a kytarista Kiss? Všechno klaplo perfektně, pochvaluje si zpěvák
V rámci letošního ročníku festivalu Rock for People vystoupil zpěvák Ben Cristovao se speciálním hostem. Po jeho boku se v několika skladbách představil Tommy Thayer, kytarista americké hard rockové...
RECENZE: Věříte jí každé slovo. Olivia Rodrigo vydala svou zatím nejlepší desku
Už debutové album Sour z roku 2021 a o dva roky mladší Guts nabídly hned několik skvělých popových skladeb, ale s třetí deskou You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love dosáhla zpěvačka Olivia...
Zemřela Daveigh Chase, prokletá holčička z kazety v hororu Kruh. Bylo jí 35 let
V úterý zemřela pětatřicetiletá herečka Daveigh Chase. Proslavila jako původní dabérka postavy Lilo z animáku Lilo & Stitch a taktéž jako malá holčička z prokleté kazety ve slavném hororu Kruh....
Bryan Adams v Česku překvapí, odehraje akustický koncert v divadle
Kanadská hudební legenda Bryan Adams se po dvou letech vrací do Brna. A tentokrát přiveze výjimečný akustický koncert v rámci série Bare Bones. Oproti běžnému hraní ve velkých halách vystoupí...
RECENZE: Jak klan Baťa k (ne)štěstí přišel. Muzikál s Oskarem Hesem vibruje energií
Oslava Tomáše a obhajoba Jana Antonína. Tak pojali tvůrci očekávaný muzikál Klan Baťa, který měl v úterý premiéru na Letní scéně Musea Kampa. V rolích ústřední bratrské dvojice naší slavné...
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RECENZE: Není to jen další výlev matky na mateřské. Co o nás vypovídají Naháčci?
Novinka z pera Doroty Ambrožové na první pohled zabředla do oblíbeného proudu o démonizaci mateřství. Nabízí se otázka, zda další takový text potřebujeme. A odpověď zní, že v provedení Naháčků zcela...
KVÍZ: Fanánek slaví 60! Jak dobře znáte život a tvorbu frontmana Tří sester?
Pivo nebo zelenou do ruky na počest frontmana Tří sester Lou Fanánka Hagena, který 18. června slaví kulaté šedesáté narozeniny! V našem kvízu si prověřte znalosti o životě zpěváka, textaře a jedné z...