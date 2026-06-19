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Christian Bale, Sydney Sweeney i 50 Cent. Podívejte se, kdo kvůli roli obětoval vzhled

Autor:
  11:15
Pro roli je občas třeba něco obětovat. Své o tom ví řada hollywoodských herců, jejichž proměny je stály hodiny v maskérně a pořádné výkyvy na váze. Některým razantní změny image přinesly kýžené vavříny, jiným i podlomily zdraví. V galerii si prohlédněte změny vizáží slavných, nad kterými se až tají dech.
Christian Bale

Christian Bale | foto: koláž iDNES.cz

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