RECENZE: Film Prokletí Salemu potvrzuje prokletí adaptací knih Stephena Kinga

Obecně se v souvislosti se Stephenem Kingem používá sousloví „mistr hrůzy“, případně „král hororu“. Je to pravda jen částečně: King rozhodně nepsal a nepíše jen hrůzostrašné příběhy. A navíc, přitažlivost jeho knih nespočívá jen ve vyvolání strachu.

Rozhodně však platí, že Stephen King je mistr, především mistr vypravěč. A to, jak dokáže prakticky po pár odstavcích čtenáře ke svým knihám přikovat a nedovolí mu je odložit, souvisí především s tím, jak skvěle umí napsat propracované postavy a vztahy, které mezi sebou mají.

Pokud ale dílo při přepisu do filmového scénáře o všechny tyto vrstvy přijde, zůstane z něj celkem plytká vyprávěnka – třeba o upírech. A přesně to se stalo režisérovi a scenáristovi Garymu Daubermanovi u nejnovějšího zpracování Kingova románu Prokletí Salemu.

Film přitom nezačíná vůbec špatně – skvěle je zachycená atmosféra amerického maloměsta poloviny 70. let a hlavní postava spisovatele Bena Mearse, vracejícího se po letech domů. To je jeden z Kingových trademarků a nese v sobě kus lákavého tajemství. V úvodních scénách, kdy se Mearsovým prostřednictvím seznamujeme s dalšími obyvateli městečka Salem’s Lot a ve vzduchu je cítit předzvěst něčeho zlého, film funguje bez výhrad.

Jenže zatímco na stránkách knihy King pozvolna zvyšuje napětí prostřednictvím zdánlivě obyčejného sousedského tlachání a rozkrývání vztahů mezi „domorodci“, čímž čtenáře mimo jiné přiměje, aby se o hlavní postavy zajímal a záleželo mu na nich, film se po nahození výchozí situace dost zbrkle žene rovnou k tomu hororovému.

Prokletí Salemu 50 % Spojené státy americké, 2024, 113 min režie: Gary Dauberman scénář: Gary Dauberman předloha: Stephen King hrají: Lewis Pullman, Spencer Treat Clark, Pilou Asbæk, Bill Camp, Alfre Woodard a další Kinobox: 69 %

Výsledkem je, že divák nemá žádnou šanci se s hrdiny příběhu jakkoliv sžít a laxně sleduje béčkovou, mnohdy vyloženě směšnou snahu party odhodlanců zatočit s letitým zlem. V tomto případě upíry. Stephen King si ve svých knihách rád pohrává s těmi nejzprofanovanějšími hororovými rekvizitami. V Prokletí Salemu například zkusil, co by se stalo, kdyby draculovský mýtus umístil do svého typického ospalého maloměsta.

Gary Dauberman, pro nějž je Prokletí Salemu po hororu Annabelle 3 teprve druhým režijním počinem, se o žádné ozvláštnění upírského žánru příliš nesnažil. Výsledkem jeho snahy je tak hromada klišé a problematických rozhodnutí. Nechává postavy bezcílně dlouhé hodiny bloumat za denního světla a pošle je do akce těsně před soumrakem... Nedokáže patřičně poutavě natočit ani tak potenciálně žánrově vděčnou scénu jako „horda upírů se drápe ven z kufrů automobilů, které používají místo rakví“. Neotřelých režijních nápadů je ve snímku poskrovnu.

Nepříliš známí herci v hlavních rolích navíc ploše napsaným postavám nedokážou vtisknout potřebné charisma a hloubku, takže ve finále sledujeme rutinní přehlídku směšných masek v průměrné vyvražďovačce. Na čtvrteční večer, kdy člověk chce vypnout u nicneříkající strašidelní blbiny je to ideální. Ale vypravěčský génius Stephena Kinga tu probleskuje opravdu spoře. Až to působí, jako kdyby si Dauberman řekl, že chce natočit „něco jako ty knihy, které King psával v 70. a 80. letech“.