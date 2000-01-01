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Na Štědrý den letošního roku bude mít v kinech premiéru Projekt D v hlavních rolích se Štěpánem Kozubem, Veronikou Khek Kubařovou, Veronikou Žilkovou a dalšími. Zápletka s manželi, kteří mají osm dětí a přesto touží po dalším, se může jevit jako velmi nadsazená, ale scenárista a režisér David Laňka vycházel z vlastního života.
Autor: Roman Černý
Projekt D vypráví příběh velké rodiny, ve které nechybí láska, vtip ani každodenní chaos. Přestože mají Adam (Štěpán Kozub) a Eliška (Veronika Khek Kubařová) už osm dětí, touha po dalším potomkovi je přivede k rozhodnutí podstoupit umělé oplodnění.
Autor: Roman Černý
Pro Veroniku Khek Kubařovou byla úloha Elišky její první filmovou roli poté, co se sama stala maminkou.
Autor: Roman Černý
„Každá situace, kterou ve filmu uvidíte, se u nás doma skutečně stala. Chtěl jsem vyprávět příběh o tom, že nejdůležitější je mít se rádi a být spolu rádi,“ říká režisér David Laňka.
Autor: Roman Černý
„Adam je chlap, který miluje svou rodinu a udělá pro ni cokoli. A i když se ve filmu řeší některá vážnější témata, pořád je v něm hodně humoru, lásky a nadhledu,“ komentuje Štěpán Kozub svou postavu.
Autor: Roman Černý
Režisér a scenárista David Laňka se při psaní scénáře a natáčení inspiroval lehkostí francouzských komedií.
Autor: Roman Černý
„Se Štěpánem to byl už třetí film a věděl jsem, že zvládne i roli romantického otce rodiny, protože takový je i ve skutečnosti. O Veronice Khek Kubařové nebylo vůbec pochyb. Ukažte mi milejší a talentovanější herečku,“ komentuje režisér obsazení hlavních rolí.
Autor: Roman Černý
Po filmech Spolu a Útěk je Projekt D třetí spoluprací režiséra Davida Laňky se Štěpánem Kozubem.
Autor: Roman Černý