Osm dětí jim nestačí. A tak rodiče Kozub a Kubařová rozjíždějí svůj Projekt D

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Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Jason Bourne 65 %, Vetřelec: Romulus 80 %, Pařba ve Vegas 60 %, Noc v muzeu 2 60 %, Terminátor: Temný osud 60 %, Moje tlustá řecká svatba 65 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %
Vrátím se, slíbil Schwarzenegger zaplněnému Žofínu. Fotka s ním stála dvacet tisíc
Legendární Terminátor přiletěl v odpoledních hodinách do Prahy. Hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger vystoupil ve čtvrtek večer na akci Noc s legendou v...
Vyprodat čtvrtý Eden za 24 hodin. Všichni od Ewy Farné chtěli, jen technika nebyla
Mohli všichni - vystupující, zvukaři, světla, dokonce i diváci. Ale chyběla technika. Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden. Na poslední chvíli...
Christian Bale, Sydney Sweeney i 50 Cent. Podívejte se, kdo kvůli roli obětoval vzhled
Pro roli je občas třeba něco obětovat. Své o tom ví řada hollywoodských herců, jejichž proměny je stály hodiny v maskérně a pořádné výkyvy na váze. Některým razantní změny image přinesly kýžené...
Měl kolem sebe lásku, ale to sebedestrukci nezastavilo. Geislerová natočila film o otci
Dvě deci tuše je dokumentární film Ester Geislerové o potřebě zmapovat, obsáhnout a pochopit život a osobnost jejího předčasně zesnulého otce. Film vznikl v produkci její sestry Ani Geislerové a...
KVÍZ: Fanánek slaví 60! Jak dobře znáte život a tvorbu frontmana Tří sester?
Pivo nebo zelenou do ruky na počest frontmana Tří sester Lou Fanánka Hagena, který 18. června slaví kulaté šedesáté narozeniny! V našem kvízu si prověřte znalosti o životě zpěváka, textaře a jedné z...
RECENZE: Polívka a Podzimková nabídnou na táboře Po večerce jen to, co čekáme
Jestli tvůrcům šlo jen o pocitovou náladu letních dětských táborů, pak novinka kin Po večerce plní účel. Ale jako romantická komedie o první lásce na druhý pokus drhne nejen kvůli omšelé zápletce se...
Česko čeká rekordní dronová show. Máme za sebou stovky hodin příprav, hlásí tvůrce
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos otevře akce, která v Česku ani na Slovensku nemá obdoby. Nebe na lázeňským městem úvodní den rozzáří Allwyn dronová show s názvem Hvězdy a vítězové...
RECENZE: Elegantní popoví gentlemani Duran Duran koncertní kouzlo neztratili
Jistěže to byl večer plný nostalgie a vzpomínání. Ale také znamenitého muzikantství, skvěle napsaných písniček a nápadité pódiové show. Britští Duran Duran předvedli pražské O2 areně gentlemanskou,...
Jubilejní festival dokumentů představí filmy, které dokázaly změnit svět
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava letos oslaví významné jubileum. Třicátý ročník, který se uskuteční od 23. října do 1. listopadu, bilancuje tři dekády své existence, během nichž se...
RECENZE: Rekviem za mládí i jeho lásky. Opatřilová napsala knihu pro citlivé duše
Některé knihy si vás musí najít v ten správný čas. Spisovatelka Veronika Opatřilová už má ve svém arzenálu několik takových textů. V novince Zpívat bříze ovšem čtenáře udržuje ve zvlášť delikátní a...
Marie Rottrová odložila svůj koncert na podzim. Můžou za to nynější horka
Zpěvačka Marie Rottrová přeložila svůj koncert ve Strakonicích, který se měl uskutečnit 26. června. Kvůli očekávaným extrémně vysokým teplotám Velký letní galakoncert přesouvá na 2. září. Management...
Vlastimil Harapes spočinul na Vyšehradě. Na náhrobní desce má pítko pro ptactvo
Na pražském Vyšehradském hřbitově ve středu uložili ostatky baletního mistra, tanečníka a herce Vlastimila Harapese. Slavnostní akt se za přítomnosti rodiny a přátel konal v den, kdy by bývalý šéf...
GLOSA: Hvězdný dirigent a dva chlípní starci. Potkali se v Litomyšli
Z programu Smetanovy Litomyšle si milovník klasiky nemůže nevybrat. Ostatně jenom v Litomyšli bylo možné si letos poslechnout, jak jeden z největších dirigentů současnosti provádí s jedním z...
Nevěděl jsem, o čem psát. Pomohlo až narození dcery, říká Vladimír Polívka o své hře
Tábor, dávná láska a letní pohoda. Pokud se chcete naladit na prázdniny, doporučujeme vyrazit už 25. června do kin na film Po večerce, ve kterém Vladimír Polívka ztvárnil hlavní roli. Ještě předtím...
Osm dětí jim nestačí. A tak rodiče Kozub a Kubařová rozjíždějí svůj Projekt D
Na Štědrý den letošního roku bude mít v kinech premiéru Projekt D v hlavních rolích se Štěpánem Kozubem, Veronikou Khek Kubařovou, Veronikou Žilkovou a dalšími. Zápletka s manželi, kteří mají osm...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Můj typ to není, ale nevidím důvod Babiše nenávidět, říká lídr Manic Street Preachers
Ještě než velšská rocková kapela Manic Street Preachers odehrála svůj koncertní set na Metronome Prague 2026, byl zpěvák a kytarista James Dean Bradfield k dispozici na rozhovor. Řeč byla nejen o...
Ve věku 88 let zemřel výtvarník Jaroslav Zapletal, ještě letos vystavoval
Ve věku 88 let zemřel významný plzeňský akademický malíř, grafik, scénograf a pedagog Jaroslav Zapletal. Byl držitelem řady českých i mezinárodních uměleckých ocenění a Historické pečeti města Plzně...