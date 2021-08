Točilo se navzdory covidu, dokonce padl rekord za dvě miliardy korun

Zahraniční štáby se naštěstí pro tuzemský průmysl loni rychle vracely. Rekordmanem s dvoumiliardovou útratou a se 163 natáčecími dny se stala sci-fi série s herečkou Rosamundou Pike nazvaná Wheel of Time, která se v tuzemsku točila pro Amazon již od podzimu 2019.

Navrátila se i druhá řada noir fantasy Carnival Row s Orlando Bloomem v hlavní roli, která se natáčela pro Amazon Studios a Legendary Television. Rozpočet se blížil půldruhé miliardě, v součtu s první sérií již překročil tři miliardy.

Bezmála půl miliardy u nás utratila desetidílná fantasy Miracle Workers, v níž se fanoušci setkají s Danielem Radcliffem a Stevem Buscemim, přes půl miliardy korun pak obnáší osmidílný kriminální thriller stanice ZDF z poválečného Berlína The Defeated.

Takzvané pobídky, kdy se zahraničním produkcím vrací pětina z částky utracené v Česku, přilákaly i švédsko-norsko-irsko-české koprodukční drama Atlantic Crossing; za tři měsíce u nás proinvestovalo skoro čtvrt miliardy stejně jako osmidílný německý seriál My děti ze stanice Zoo. Obrazově se u nás dokončoval sci-fi thriller s Colinem Farrellem Voyagers.

Dreamworks pro HBO točila v Česku drama o pozadí smlouvy mezi Izraelem a Palestinou s názvem Oslo, pro Netflix tu vznikal komiksový seriál The Falcon and the Winter Soldier, akční thriller Transatlantic 473 (Red Blood Sky), šestidílný seriál Haunted 3 či horor Cadaver.



Navíc ve spojení s covidem vzrostly výrobní náklady všech projektů, do rozpočtů totiž přibyly testy, respirátory, karantény, ale potřeba větších štábů. Podle Asociace producentů v audiovizi prodražil koronavirus zakázkové natáčení v průměru o osm procent.

Horší časy zažily zakázkové zahraniční reklamy a také tuzemská kina, jejichž návštěvnost se proti rekordnímu roku 2019 propadla loni o dvě třetiny. Diváci se nyní vracejí „pomalu, ale jistě“.