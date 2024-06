K tak nádhernému konci se musíme dostat! Problém tří těles čekají další série

Dalo se to čekat, nicméně teprve koncem května Netflix oficiálně potvrdil, že se diskutovaný sci-fi seriál Problém tří těles dočká další série. A rovnou i třetí. Přípravy natáčení prý už začaly.

„Konec knižní série je opravdu nádherný a nadějeplný. Nic takového jsem nečekal,“ uvedl ke knižní předloze seriálu televizní producent David Benioff a vysekl tak poklonu knižní předloze, kterou napsal čínský spisovatel Liou Cch’-sin.

„Je to určitá forma zázraku, co všechno se mu podařilo dostat do toho závěrečného nádherného obrazu. Takže doufám, že až tam se podaří dostat i nám. Podle se mne se totiž jedná o jeden z vůbec nejlepších konců tak ambiciózní ságy,“ rozplýval se Benioff pro Los Angeles Times.

Jak další díly přijmou fanoušci předlohy, je nicméně otázka. První sérii, kterou streamovací gigant Netflix uvedl letos v březnu, totiž znalci původního díla i filmoví kritici vyčítali přílišný příklon ke vztahům mezi hlavními hrdiny a to na úkor samotné vědecké problematiky. Tvůrci navíc dílo pro lepší globální přijetí částečně přesunuli z Číny do Evropy. Takže zatímco úvodní události z časů čínské kulturní revoluce se skutečně odehrávají v zemi středu, současný děj Čínu zcela opustil.

I když Netflix oficiálně není v Číně dostupný, někteří tamní diváci se k jeho produkci dostanou. „Na čínských sociálních sítích pak tvrdí, že různorodé obsazení je příznakem politické korektnosti. Tamní státní média uvedla, že právě pod rouškou rozmanitosti seriál pouze podporuje ‚americkou kulturní hegemonii‘. Všichni ale přehlížejí skutečnost, že Netflix vlastní pouze anglická práva k materiálu,“ píše se ještě v textu na Los Angeles Times.

Čínská oficiální média ještě komentovala, že seriál ponechal negativní hrdiny Číně, zatímco původ u většiny těch pozitivních změnil. Vzhledem k tomu, že skuteční nepřátelé lidstva se v první sérii teprve blíží vesmírem, míří tato výtka na relativně syrové vyobrazení kulturní revoluce, které tamnímu režimu logicky není po chuti.

Seriálu se nicméně dařilo. Jak uvádí server Variety, televizní verze Problému tří těles od březnové premiéry dosud nasbírala přes tři miliardy zhlédnutých minut a celé tři týdny se držela v první desítce nejsledovanějších titulů streamovací sítě. Variety dále upozorňuje, že proměna knižních hrdinů se netýkala pouze jejich země původu. Seriál totiž do popředí postavil dvě vědkyně (v podání Jess Hongové a Eizy Gonzálezové), čímž trochu otupil tradiční filmovou disproporci ukazující svět matematiky, fyziky či astronomie pouze z mužských pozic.

Tvůrcům ke změnám nicméně dal svolení sám autor předlohy Liou Cch’-sin. „Setkali jsme se s ním na Zoomu a byl vůči nám velice laskavý. Dal nám téměř hned požehnání, abychom prováděli změny. Jasně řekl, že ví, že musíme změnit některé postavy. Udělat z mužských postav ženské a podobně. Věřil nám a to na nás možná vyvíjelo ještě větší tlak,“ uvedl před časem Benioff přímo pro iDNES.cz.

Sám spisovatel pak v reakci na seriál řekl, že se mu dodané postavy a jejich vztahy líbily. „Nicméně bylo zvláštní, jak se všichni tito hrdinové znali. Boj proti mimozemské invazi by měl být kolektivním počinem celého lidstva. Zde jej ale vyobrazili, jako by na to někdo najal jednu partu spolužáků,“ uvedl Liou Cch’-sin.

Jak se spisovateli bude líbit televizní pokračování jeho stěžejního díla, se tedy pro nově oznámené série patrně v nejbližších letech dozvíme taktéž.