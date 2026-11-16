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Přišel poslední a zaujal. K roli agenta 007 má nyní nejblíž Robert Pattinson

Autor:
  14:38
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Robert Pattinson na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)

Robert Pattinson na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026) | foto: AP

Nicholas Hoult na premiéře filmu Nosferatu (Londýn, 4. prosince 2024)
Jack Lowden jako pan Darcy
Callum Turner na oscarové party Eltona Johna v Los Angeles (15. března 2026)
Josh O’Connor v Londýně na premiéře filmu Den odhalení (4. června 2026)
18 fotografií
Jméno Roberta Pattinsona se v seznamu herců, o nichž se uvažuje pro roli Jamese Bonda, objevilo až mezi posledními. Přesto se zdá, že při castingu byl ze všech pěti adeptů nejpřesvědčivější a podle zdroje z filmového průmyslu dostal také nejvýhodnější nabídku.

Překvapení. Novým Jamesem Bondem se může stát čtyřicetiletý Robert Pattinson

Podle důvěryhodného zdroje z filmového průmyslu se Robert Pattinson stal favoritem v souboji o to, kdo nahradí Daniela Craiga v roli Jamese Bonda. Americký novinář Matthew Belloni na serveru Puck prozradil, že právě Pattinson dostal od společnosti Amazon MGM výhodnější smluvní nabídku než ostatní uchazeči. Zdá se tak, že ho chce společnost obsadit do role svého prvního agenta 007.

V castingu na slavnou roli se původně objevila jen tři jména: Callum Turner, Jack Lowden a Josh O’Connor. O dva týdny později se ukázalo, že se zkoušek zúčastnili také slavnější herci Nicholas Hoult a Robert Pattinson. Belloni z toho vyvozuje, že původní trojice patrně tolik nezaujala, tak byla do finále povolána další dvě jména. Všichni pak dostali nabídku na čtyři filmy, zatímco Pattinson pouze na tři, ovšem za mnohem vyšší honorář.

Robert Pattinson na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)
Nicholas Hoult na premiéře filmu Nosferatu (Londýn, 4. prosince 2024)
Jack Lowden jako pan Darcy
Callum Turner na oscarové party Eltona Johna v Los Angeles (15. března 2026)
18 fotografií

Volba Roberta Pattinsona pro tuto roli se zdá být logická. Ze všech uchazečů je největší hvězdou, hrál Batmana a diváci si ho spojují s rolemi drsných sympaťáků. Navíc má zkušenosti s prací na velkých filmových sériích, protože byl tváří franšíz Stmívání a Harry Potter. Je ale také ve čtyřiceti letech nejstarším ze všech uchazečů.

Zatím není stanoveno přesné datum, kdy se dozvíme jméno představitele nového agenta 007. Podle Belloniho se to veřejnost dozví ještě před Vánoci.

Chtěli byste vidět Roberta Pattinsona v roli Jamese Bonda?

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