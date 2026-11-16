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Překvapení. Novým Jamesem Bondem se může stát čtyřicetiletý Robert Pattinson
Podle důvěryhodného zdroje z filmového průmyslu se Robert Pattinson stal favoritem v souboji o to, kdo nahradí Daniela Craiga v roli Jamese Bonda. Americký novinář Matthew Belloni na serveru Puck prozradil, že právě Pattinson dostal od společnosti Amazon MGM výhodnější smluvní nabídku než ostatní uchazeči. Zdá se tak, že ho chce společnost obsadit do role svého prvního agenta 007.
V castingu na slavnou roli se původně objevila jen tři jména: Callum Turner, Jack Lowden a Josh O’Connor. O dva týdny později se ukázalo, že se zkoušek zúčastnili také slavnější herci Nicholas Hoult a Robert Pattinson. Belloni z toho vyvozuje, že původní trojice patrně tolik nezaujala, tak byla do finále povolána další dvě jména. Všichni pak dostali nabídku na čtyři filmy, zatímco Pattinson pouze na tři, ovšem za mnohem vyšší honorář.
Volba Roberta Pattinsona pro tuto roli se zdá být logická. Ze všech uchazečů je největší hvězdou, hrál Batmana a diváci si ho spojují s rolemi drsných sympaťáků. Navíc má zkušenosti s prací na velkých filmových sériích, protože byl tváří franšíz Stmívání a Harry Potter. Je ale také ve čtyřiceti letech nejstarším ze všech uchazečů.
Zatím není stanoveno přesné datum, kdy se dozvíme jméno představitele nového agenta 007. Podle Belloniho se to veřejnost dozví ještě před Vánoci.