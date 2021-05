Stejní hrdinové, jiná doba. Vrátí se seriál Případy 1. oddělení

Postavy, které zrodily jeden z diváckých hitů ČT, sice zůstaly, svět kolem nich se však změnil. Včetně jejich profese.

„Pachatelé zločinů jsou sebevědomější, odolnější. Moderní technologie proměňují chování společnosti. Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, influenceři, koučové, nástup kybernetické kriminality... zkrátka policie teď vypadá spíš jako firma a manažerský titul MBA znamená víc než kriminalistická praxe,“ popisují tvůrci nadcházející řady, že zkušené vyšetřovatele z terénu teď čekají porady po Skypu, elektronické knihy jízd a excelové tabulky.

„Potřebovali jsme získat odstup, nové zkušenosti. Mezitím, co Jan Malinda s Josefem Marešem napsali Docenta, jsme udělali minisérii Devadesátky a vedoucí projektu Tomáš Feřtek napsal vlastní seriál Ochránce,“ vypočítává kreativní producent Michal Reitler.



„Když se vracíte k takové legendě, jakou se staly Případy 1. oddělení, musíte to udělat s plným respektem k ní a po důkladném zvážení, zda umíte navázat na to dobré z předešlé práce a přinést i něco navíc. My jsme společně dospěli k tomu, že si na to troufneme,“ dodává Reitler.



Vedle scenáristů patří do týmu režiséři Peter Bebjak a Michal Blaško a herci Ondřej Vetchý, Boleslav Polívka, Filip Blažek, Petr Stach, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Igor Bareš, Ondřej Malý, Sabina Remundová či Igor Chmela. Točit se bude letos, termín vysílání zatím není určen.

Původní Případy 1. oddělení uvedla ČT v roce 2014, pak pro velký úspěch následovala druhá série. Náměty epizod vycházejí ze skutečných polistopadových zločinů.