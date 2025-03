Děj začíná vraždou talentované studentky Sophie během jejího sólového akrobatického vystoupení na šálách. Sophii ztvárňuje herečka Sára Korbelová, která se do povědomí diváků dostala zejména díky seriálu Sex O’Clock, kde hraje poněkud divokou šestnáctiletou Emu Anenskou.

„Ráda tančím a maluju. Ale nečekejte, že je to nějaké velké umění. Kresbou a malbou se jen skvěle odreaguju. Někdy vezmu do ruky pastelky, někdy vodovky, jindy maluju na plátno, záleží na tom, co je zrovna po ruce. Doma mám kout, kde si tvořím, a na zdi mi visí dílka, co namalovali moji kamarádi,“ prozradila na sebe Korbelová v prosinci v rozhovoru pro iDNES.cz.

Diváci Korbelovou mohou znát také jako princeznu Violu z vánoční pohádky Klíč svatého Petra. „Tři roky předtím jsem chodila na castingy, strašně jsem si přála hrát právě ve vánoční pohádce. Bylo to kouzelné natáčení a mně se splnil sen. Samozřejmě že bych si s chutí nějakou princeznu zase zahrála. Uvidím, co mi život přinese,“ vzpomínala.

Majer a Polášek v roli detektivů

Hlavní role kriminalistů, kteří budou vyšetřovat vraždu Sophie, v nové detektivní sérii ztvárňují Stanislav Majer a Josef Polášek Ti se snaží rozplést složitou síť vztahů a tajemství uvnitř tanečního souboru. V dalších rolích se objeví Jana Krausová, Jan Plouhar či třeba Lucie Štěpánková.

Režie seriálu se ujal Zdeněk Viktora známý svou prací na seriálech jako Ordinace v růžové zahradě či Modrý kód. Scénář vznikl pod taktovkou Lucie Konečné, Magdaleny Turnovské, Gabriely Erleové a Zdeňka Viktory.

Případ tanečnice bude mít premiéru už v pátek 14. března na streamovací platformě prima+. Televize Prima chystá do vysílání několik původních seriálových novinek, ale také druhou řadu populárních Zrádců. Placená platforma na konci února oslavila druhé narozeniny, v té době zaznamenala jeden milion a čtyři sta tisíc uživatelů.