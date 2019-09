VIDEO: Případ mrtvého nebožtíka si dělá legraci z kriminálních klišé

Po červencovém natáčení v Olomouci se štáb přesunul do Litoměřic, kde v místní nemocnici vznikly poslední scény filmu.

Zatímco obrazovce žánr krimi vládne, komedie Případ mrtvého nebožtíka si z něj utahuje. Parodickou nadsázku si v režii Miloslava Šmídmajera zkusili v rolích detektivů David Novotný, Hana Vagnerová, Martin Pechlát a Lukáš Příkazký.

„Z klišé, které se v kriminálkách objevují, si děláme legraci,“ zdůraznil režisér.

Hlavní postavou komedie je major Prubner, který spolupracuje na vyšetřování podivného případu vraždy.

„Doufám, že se ta radost z natáčení, to, že jsme se tím sami kochali a navzájem pro sebe byli vtipní, na to plátno opravdu dostane,“ dodal jeho představitel David Novotný. Do kin jde film v lednu 2020.